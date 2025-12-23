Jefferson Lerma firmó récord histórico y dio la asistencia del empate contra Arsenal: video

El colombiano asistió el gol del empate en los minutos finales, convirtió su cobro en la tanda y alcanzó una marca histórica con Crystal Palace. Sin embargo, su equipo quedó eliminado en los penales. Foto: AFP - PAUL ELLIS

Arsenal avanzó a las semifinales de la Carabao Cup tras imponerse 8-7 en los penales frente a Crystal Palace, luego del empate 1-1 en los 90 minutos. En el desarrollo del partido, Jefferson Lerma tuvo una actuación decisiva, gracias a la asistencia del gol que forzó la definición, marcó en la tanda y llegó a la marca de 100 encuentros oficiales con el club londinense.

Desde el inicio, el libreto fue claro. Arsenal asumió la iniciativa, presionó alto y buscó instalarse rápido en campo rival. Crystal Palace, en cambio, apostó por el orden, el bloque compacto y la espera. La primera advertencia llegó a través de los pies de Eberechi Eze, quien probó desde media distancia y obligó a una primera alerta en el arco defendido por Walter Benítez. Fue una excepción dentro de un primer tiempo en el que el Arsenal monopolizó la posesión y acumuló llegadas, aunque sin precisión.

El Palace resistió y lo hizo gracias a una estructura defensiva sólida, donde la primera línea de volantes fue decisiva. Allí apareció el trabajo silencioso de Lerma, cortando líneas de pase, cerrando espacios y sosteniendo el equilibrio cuando el ritmo impuesto por los de Mikel Arteta parecía desbordar. Arsenal tuvo opciones claras —Martinelli, Gabriel Jesús y Calafiori rondaron el gol—, pero el cero se mantuvo hasta el descanso.

El resumen de Arsenal vs. Crystal Palace

El complemento no modificó demasiado el guion. Arsenal insistió, Palace respondió con orden y alguna salida esporádica. Un remate de Adam Wharton al poste fue el aviso de que los visitantes seguían vivos. Benítez, con el correr de los minutos, se convirtió en figura y sostuvo al equipo hasta que, a diez del final, llegó el golpe local con un tiro de esquina que terminó en un rebote desafortunado en Maxence Lacroix, que envió el balón al fondo de su propio arco.

Con el marcador en contra, Oliver Glasner movió el tablero. En una decisión arriesgada, reubicó a Jefferson Lerma como lateral derecho, una posición circunstancial pero que el colombiano asumió con solvencia. Ganó duelos, cerró su sector y, sobre todo, se proyectó cuando el equipo necesitó ir al frente.

El premio llegó sobre el final. Cobro de tiro libre desde la banda izquierda, cabezazo de Lerma bajando la pelota al corazón del área y definición de Marc Guéhi, por debajo de las piernas de Kepa. Silencio en el Emirates y una certeza: el partido no se iba a resolver en los 90 minutos.

Vea la asistencia de Jefferson Lerma para el empate

La tanda de penales fue tan pareja como el desarrollo del juego. Cobros seguros, tensión máxima y un cierre prolongado. Lerma asumió la responsabilidad del quinto penal, lo ejecutó con calidad y mantuvo con vida a su equipo. Sin embargo, el desenlace fue cruel para Palace: Lacroix falló su remate y Arsenal selló el 8-7 definitivo que lo clasificó a semifinales, donde se medirá con Chelsea.

Récord de Jefferson Lerma con Crystal Palace

Más allá de la eliminación, la noche dejó un capítulo destacado en la historia reciente de Crystal Palace. Jefferson Lerma alcanzó los 100 partidos con el club, consolidándose como uno de los jugadores más regulares y confiables desde su llegada en junio de 2023. En ese centenar de encuentros, el colombiano ha participado en seis goles, ha sostenido un notable registro disciplinario —22 amonestaciones y ninguna expulsión— y se ha ganado un lugar de respeto entre los hinchas.

