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Santiago Buitrago quedó sexto en la etapa 6 de la Tirreno-Adriático: así quedó la general

El ciclista bogotano volvió a ser protagonista en una jornada que demostró el dominio del mexicano Isaac Del Toro, ganador de la etapa y líder de la carrera.

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Redacción Deportes y Agencia AFP
14 de marzo de 2026 - 05:22 p. m.
El ciclista bogotano volvió a ser protagonista en una jornada que demostró el dominio del mexicano Isaac Del Toro, ganador de la etapa y líder de la carrera.
El ciclista bogotano volvió a ser protagonista en una jornada que demostró el dominio del mexicano Isaac Del Toro, ganador de la etapa y líder de la carrera.
Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON
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El mexicano Isaac Del Toro (UAE) dio un gran paso hacia la victoria final en la Tirreno-Adriático al imponerse en la sexta y penúltima etapa, este sábado en Camerino (Italia).

Del Toro, netamente superior al resto del pelotón, firmó su cuarta victoria del año al adjudicarse la etapa reina de la carrera de los dos mares, por delante del danés Tobias Halland Johannessen, 2º, y del estadounidense Matteo Jorgenson, 3º, ambos a tres segundos.

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Antes de la séptima y última etapa el domingo, favorable a los velocistas, Del Toro, que ya se había adjudicado el UAE Tour este año, cuenta con 42 segundos de ventaja sobre el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), cuarto en esta etapa.

Una ventaja considerable, aunque el mexicano no ha olvidado lo ocurrido en el Giro de Italia 2025, cuando estaba cerca de ganarlo y sufrió un mal día en la penúltima etapa que le privó de la maglia rosa.

“No quiero hablar de victoria final, veremos mañana. Hará falta estar atentos e ir a buscar esa victoria”, declaró en conferencia de prensa.

Pero por lo que ha demostrado este sábado y a lo largo de la semana, parece complicado que no suceda al español Juan Ayuso, su compañero en el UAE hasta el final de la temporada 2025.

En una etapa marcada por una larga escapada que llegó a contar con 4 minutos de ventaja y cuyos dos últimos representantes, el francés Braz Afonso y el austríaco Gregor Mühlberger, fueron alcanzados a siete kilómetros para meta, el mexicano impresionó por su tranquilidad y su calidad táctica,

Del Toro no se puso nervioso ni cuando el irlandés Ben Healy y después el belga Wout van Aert buscaron su oportunidad en los cinco últimos kilómetros.

Tampoco se mostró impresionado cuando el héroe local, Pellizzari, arengó al público con un gesto de la mano al estilo de un futbolista, cuando se escapó en cabeza en el tramo más empinado (21 %) del final. Del Toro alcanzó con calma al italiano del equipo Red Bull, lo dejó atrás y se lanzó hacia su cuarta victoria del año.

Santiago Buitrago cerró sexto en la clasificación general

El colombiano, que hizo una carrera de menos a más, estuvo en el grupo de los favoritos durante la etapa y logró llegar en la sexta posición, a once segundos de Del Toro. En la general, cerró en la séptima casilla a 1:49 del líder y con una solida actuación en la ronda de los dos mares.

Clasificaciones de la carrera tras la etapa 6

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Por Redacción Deportes

Por Agencia AFP

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