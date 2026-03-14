Atlético Nacional derrotó a Llaneros y se acomodó en la parte alta de la Liga BetPlay: goles

El conjunto verdolaga venció 2-0 a Llaneros en casa, mientras que Once Caldas ganó 4-2 a Deportivo Pasto. Foto: Atlético Nacional

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La fecha 11 de la Liga BetPlay I-2026 comenzó con celebraciones para dos históricos del fútbol colombiano. Atlético Nacional ratificó su liderato tras vencer a Llaneros en Medellín, mientras que Once Caldas se impuso en un vibrante partido contra Deportivo Pasto en el estadio Palogrande.

Ambos equipos sumaron tres puntos importantes en la tabla y dejaron claro que quieren ser protagonistas en la lucha por los primeros lugares del campeonato.

Nacional golpeó temprano y mantiene el liderato

En el Atanasio Girardot, Atlético Nacional se impuso 2-0 sobre Llaneros en un compromiso que comenzó con emociones desde el primer minuto.

Apenas iniciado el encuentro, una jugada colectiva por el costado derecho terminó en un centro preciso de Nicolás Rodríguez que encontró en el área a Matheus Uribe, quien apareció para empujar el balón y vencer al arquero Miguel Ortega. Ese tanto tempranero marcó el ritmo del partido.

Con la ventaja, el conjunto antioqueño manejó el juego con mayor tranquilidad. Incluso estuvo cerca de ampliar la diferencia en el primer tiempo cuando Alfredo Morelos marcó de cabeza tras un rebote del portero, pero la acción fue anulada por fuera de lugar tras revisión del VAR.

Llaneros intentó reaccionar y generó algunas aproximaciones. Jhonier Blanco, Jimmy Medranda y Carlos Cortés Barreiro probaron suerte frente al arco defendido por David Ospina, aunque sin lograr la igualdad.

Vea los goles de Atlético Nacional vs. Llaneros

En la segunda mitad el equipo visitante buscó con insistencia el empate, pero le faltó precisión en los últimos metros. Juan José ‘Choclo’ Ramírez tuvo una clara oportunidad frente al arco, aunque su remate se fue por encima.

Cuando el partido parecía mantenerse con la mínima diferencia, llegó la jugada que definió todo. Al minuto 70, el árbitro sancionó penal tras una falta sobre Matheus Uribe dentro del área. El venezolano Eduard Bello asumió la responsabilidad y cobró con seguridad al palo izquierdo, engañando al arquero Ortega para poner el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Atlético Nacional se mantiene en el primer lugar con 24 puntos, producto de ocho victorias y dos derrotas. Llaneros, por su parte, se ubica en la décima posición con 14 unidades. En la próxima jornada, los verdes enfrentarán a Millonarios en El Campín.

Once Caldas se impone en un partido lleno de goles

La jornada también dejó un espectáculo ofensivo en Manizales. Once Caldas derrotó 4-2 a Deportivo Pasto en el estadio Palogrande en el encuentro que abrió la fecha.

El marcador se movió temprano gracias a una brillante acción individual de Felipe Gómez, quien al minuto 7 recibió un pase de Robert Mejía, giró y sacó un potente zurdazo desde larga distancia imposible para Geovanni Banguera.

El golpe dejó aturdido al equipo visitante y diez minutos más tarde llegó el segundo tanto. Tras un tiro de esquina ejecutado por Luis Sánchez, Jorge Cardona se elevó en el área y conectó un fuerte cabezazo para ampliar la ventaja.

Gol de camerino y goleada en Palogrande

El inicio del segundo tiempo terminó de inclinar la balanza. Una pérdida en salida del Pasto fue aprovechada por Gómez, que habilitó a Jefry Zapata, quien definió con un potente derechazo para el 3-0.

La noche se volvió aún más complicada para el equipo visitante cuando Juan David Cuesta remató y el balón impactó en el brazo de Fainer Torijano dentro del área. El árbitro sancionó penal y Dayro Moreno convirtió el cuarto gol al minuto 63 con su característico salto previo al remate.

Vea los goles de Once Caldas vs. Pasto

Cuando parecía una goleada sin respuesta, Deportivo Pasto logró descontar en el tramo final. Primero Andrey Estupiñán transformó un penal a diez minutos del final y luego Diego Chávez empujó el balón en el área chica para poner el 4-2.

Sin embargo, la reacción no alcanzó para cambiar la historia del partido. Para completar la mala noche visitante, Santiago Jiménez fue expulsado en el último minuto.

Con esta victoria, Once Caldas llegó a 22 puntos y quedó en el segundo puesto de manera parcial en el campeonato. En la próxima fecha, el equipo de Manizales visitará a Atlético Bucaramanga, mientras que Deportivo Pasto buscará recuperarse frente a Boyacá Chicó.

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