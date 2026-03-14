EN VIVO| Bayer Leverkusen vence 1-0 a Bayer Múnich en Bundesliga: vea el error de Luis Díaz

El conjunto bávaro llega al compromiso liguera tras una golear a Atalanta de visitante en Champions League. Foto: Bayern Múnich, vía X

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El líder de la Bundesliga afronta una nueva prueba fuera de casa. Bayern Múnich, que cuenta con el colombiano Luis Díaz, visitará al Bayer Leverkusen en un duelo entre dos grandes de Alemania y que siempre tiene sus condimentos aparte, pese a la amplia ventaja que el conjunto bávaro mantiene en la cima del campeonato alemán.

El equipo dirigido por Vincent Kompany domina la Bundesliga con 11 puntos de ventaja, una diferencia que lo perfila como el gran candidato al título. Sin embargo, el entrenador dejó claro que no habrá relajación en la recta decisiva del torneo.

Siga el minuto a minuto de Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich

45’ ⏱️ BO4 ⚫️ 1-0 BAY⚪️: Se reanuda la acción, Bayern buscará el empate con un hombre menos.

Bayer Leverkusen se fue al descanso con ventaja 1-0 sobre el Bayern Múnich en el BayArena. El único gol llegó muy temprano, al minuto 6, cuando Aleix García aprovechó una recuperación en campo rival tras un error de Luis Díaz. La jugada continuó con una rápida transición liderada por Patrik Schick, que permitió al mediocampista español definir y sorprender al equipo bávaro.

Bayern intentó reaccionar con aproximaciones de Nicolas Jackson y del propio Díaz, pero faltó precisión en el último toque y el arquero Jonas Blaswich respondió con seguridad cuando fue exigido.

Con el paso de los minutos, el conjunto visitante adelantó líneas en busca del empate e incluso llegó a celebrar un gol de Jonathan Tah tras un tiro libre de Joshua Kimmich, pero la anotación fue anulada por el VAR al detectar una mano en la acción previa.

Leverkusen respondió con transiciones rápidas y estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate de Culbreath que pasó muy cerca del arco. La situación se complicó aún más para el Bayern en el cierre de la primera parte, cuando Nicolas Jackson fue expulsado al minuto 42 por una fuerte entrada sobre Terrier tras revisión del VAR. Con un hombre más, el equipo local manejó la posesión en los últimos minutos y volvió a inquietar el arco rival antes del descanso, manteniendo el control del juego y la ventaja mínima al término del primer tiempo.

45’ ⏱️ BO4 ⚫️ 1-0 BAY⚪️: Finalizó el primer tiempo y los equipos se van al descanso.

40’ ⏱️ BO4 ⚫️ 1-0 BAY⚪️: El delantero de Bayern Múnich fue expulsado tras la revisión del VAR. El atacante intentó robar un balón, pero golpeó de lleno el tobillo del contrario y pudo lesionarlo.

26’ ⏱️ BO4 ⚫️ 1-0 BAY⚪️: Jonathan Tah empató el partido desde la pelota quieta. El central terminó golpeando el balón con la mano e ingresó a la red. El árbitro anuló la juagada.

20’ ⏱️ BO4 ⚫️ 1-0 BAY⚪️: Bayern Múnich busca el empate y se instala en campo contrario. Los creativos Olise, Karl y Díaz participan de las jugadas pero no tienen definición en las jugadas.

05’ ⏱️ BO4 ⚫️ 1-0 BAY⚪️: Mal comienzo para Lucho. Perdió un balón en la mitad de la cancha, no lo disputó pensando que se lo habían robado con falta y en una rápida transición el local encontró el primero con un buen remate de Alex García.

01’ ⏱️ BO4 ⚫️ 0-0 BAY⚪️: Comienza el partido en Alemania. Luis Díaz, titular y con buena participación en los primeros segundos.

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