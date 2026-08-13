“Cada aporte, por pequeño que sea, puede hacer la diferencia”: Dayro Moreno

Dayro Moreno, jugador del Once Caldas de Manizales. Foto: Once Caldas DAF

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Dayro Moreno, delantero y referente de Once Caldas, volvió a demostrar su compromiso con Manizales y con las familias afectadas por el terremoto que sacudió a diferentes zonas de Colombia. El atacante se desplazó hasta el Coliseo Menor de la capital de Caldas, convertido en uno de los principales centros de acopio y ayuda humanitaria, para colaborar personalmente con los damnificados.

A través de sus redes sociales, Moreno compartió un emotivo video en el que mostró parte de la labor que realizó junto a otros voluntarios. El futbolista ayudó a entregar comida, agua y diferentes elementos de primera necesidad a las familias que resultaron afectadas por el sismo.

“Hoy Colombia nos necesita. Ante el dolor que deja el terremoto, nos unimos en solidaridad con las familias afectadas. Estamos brindando ayuda en el Coliseo Menor de Manizales a quienes más lo necesitan”, dijo el delantero en sus redes sociales.

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Además, añadió: “Cada aporte, por pequeño que sea, puede hacer la diferencia. Colombia somos todos y juntos somos más fuertes”.

El Coliseo Menor de Manizales fue acondicionado como punto de recepción de ayudas para las personas damnificadas. Allí se están recolectando alimentos, ropa, productos de higiene, cobijas, colchonetas, agua y otros artículos necesarios para atender la emergencia.

La solidaridad también llegó desde el vestuario de Once Caldas. Otros jugadores del equipo se sumaron a la iniciativa y llevaron hasta el centro de acopio mercados, colchonetas y agua para contribuir con las familias que perdieron parte de sus pertenencias o sufrieron daños en sus viviendas.

La preocupación de Dayro Moreno por la situación ya se había hecho evidente después del terremoto. El atacante había manifestado su inquietud por varios de sus compañeros y por sus familias, debido a los daños que sufrieron algunas de sus viviendas como consecuencia del movimiento telúrico.

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Ahora, el goleador decidió pasar de las palabras a los hechos. Con alimentos y elementos básicos en sus manos, Moreno se unió a quienes trabajan para ayudar a los damnificados y aprovechó su visibilidad como futbolista para insistir en un mensaje de solidaridad en un momento difícil para el país.

Más allá de los goles y de lo que ocurre dentro de la cancha, el delantero de Once Caldas mostró que también hay partidos que se juegan fuera de ella. Esta vez, el objetivo no fue ganar un encuentro, sino aportar para que las familias afectadas puedan superar las consecuencias del terremoto.

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