Sebastián Molano celebró en Madrid, en la fiesta de Remco Evenepoel

Hubo una gran sorpresa en la jornada 21 de la Vuelta a España. Mientras todos los focos estaban sobre Remco Evenepoel, ganador de la carrera, Juan Sebastián Molano, ciclista colombiano del equipo UAE, se batió en el embalaje con el danés Mads Pedersen, ganador de la clasificación por puntos, y se llevó el último triunfo de etapa de esta edición de la carrera. Es la primera vez en la historia que un pedalista nacional se impone en la última fracción de una gran vuelta (Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España).

Cuando se esperaba que Pascal Akerman, embalador principal del UAE, saliera por detrás del boyacense, que hacía las veces de lanzador para el alemán, Molano siguió imponiendo el paso en cabeza del lote que buscaba la línea de meta.

Akerman no salió, se quedó a su rueda, pero quien sí atacó fue Pedersen, que ya había ganado tres etapas y buscaba el póker en Madrid. No hubo batalla pues el paso de Molano fue demoledor y a Pedersen apenas le alcanzó para llegar segundo.

Tras cruzar la meta, Akerman (tercero tras el colombiano y el danés) y Molano se fundieron en un gran abrazo. No importaba cuál de los dos había cruzado primero, era la segunda victoria para el UAE en la carrera, después de la de Marc Soler en Bilbao, en la quinta jornada.

“Todavía no me lo creo. He trabajado mucho para esto. Todo pasa a su debido tiempo y ganar en el cierre de una gran vuelta, con lo que eso significa, es algo maravilloso. Se lo dedico al país y a este gran equipo, muy unido, una familia. Por algo fue el mejor de la carrera”, aseguró Molano.

Para Colombia fue el segundo triunfo en la Vuelta de 2022, después de que Rigoberto Urán se consagrara en la etapa 17, con llegada al monasterio de Tentudía. Los escarabajos sumaron así 37 victorias en la historia de la ronda ibérica, la carrera de tres semanas en la que más han celebrado.

Hay que destacar además el cuarto puesto en la general de Miguel Ángel López, así como le noveno de Rigoberto Urán. Supermán quedó a 48 segundos de Juan Ayuso, compañero de Molano y tercero en la clasificación. Pudo ser el tercer podio de López en una gran vuelta después de ser tercero en el Giro de Italia y la Vuelta a España, ambos en 2018. Rigo quedó a 11:04 del campeón. El antioqueño, se convirtió en el cuarto colombiano, después de Lucho Herrera, Oliverio Rincón y Nairo Quintana, en ganar etapa en las tres grandes.

Para Remco Evenepoel la consagración representa dejar atrás un capítulo tenebroso en su vida. Después de sobrevivir a una caída impactante en el Giro de Lombardía en 2020, por la cual tuvo prácticamente que aprender a caminar de nuevo, ayer se convirtió en el primer belga en ganar una gran vuelta en 44 años después de Johan De Muynck, en el Giro de Italia de 1978. Su misión ahora será buscar la corona del Giro y el Tour, para seguir haciendo historia.

