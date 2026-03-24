Publicidad

Home

Deportes
Ciclismo

Segunda etapa de la Vuelta a Cataluña 2026: así les fue a los ciclistas colombianos

El líder de la clasificación general, el francés Dorian Gordon del equipo INEOS Grenadiers, llegó en la cuarta posición.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
24 de marzo de 2026 - 05:31 p. m.
El danés Cort Magnus Nielsen del equipo Uno-X Mobility se adjudicó el esprint de la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña este martes 24 de marzo de 2026.
El danés Cort Magnus Nielsen del equipo Uno-X Mobility se adjudicó el esprint de la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña este martes 24 de marzo de 2026.
Foto: EFE - Siu Wu
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Con inicio en Figueres y final en Banyoles, se cumplió la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña 2026. El ganador del día fue el danés Magnus Cort, quien recorrió los 167,4 kilómetros en tres horas, 48 minutos y 22 segundos. Lo siguió, muy de cerca, el francés Noa Isidore del Decathlon CMA CGM Team.

El tercer lugar fue para el italiano Francesco Bussato del Alpecin-Premier Tech. Respecto al líder de la clasificación general, el francés Dorian Gordon del equipo INEOS Grenadiers, este llegó en la cuarta posición, seguido por Alberto Dainese (quinto), Thomas Silva (sexto) y Noah Hobbs (séptimo).

Vínculos relacionados

Wálter Vargas, el dueño del tiempo panamericano
General de la Vuelta a Cataluña tras la primera etapa, ¿cómo les fue a los colombianos?
Nairo, el nombre que detiene a Colombia

¿Cómo les fue a los colombianos?

El mejor de los nuestros fue, de nuevo, Santiago Buitrago, quien llegó a la meta en el lugar 77. Un poco más abajo se posicionó Samuel Florez, casilla 80, y el gran Nairo Quintana logró ocupar el puesto 100 de la segunda etapa.

Iván Sosa, del equipo Kern Pharma, llegó en la posición 102 y finalmente, Einer Rubio, corredor del Movistar Team, igual que Nairo, se quedó en la ubicación 134 a un minuto y 35 segundos del ganador de la etapa. Esta es la clasificación general.

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña

  1. Dorian Gordon (FRA) Ineos Grenadiers (7h 46′ 27′')
  2. Magnus Cort (DIN) UNO-X Mobility (′')
  3. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull Bora Hansgrohe (+0h 0′ 04′')
  4. Thomas Pidcock (ING) Piranello Pro Cycling (+0h 0′ 06′')
  5. Guillermo Silva (URU) XDS Astana (+0h 0′ 10′')
  6. Andrea Raccagni Noviero (ITA) Soudal Quick Step (′')
  7. Antoine L’Hote (FRA) Decathlon CMA CMG (′')
  8. Lenny Martínez (FRA) Bahrain Victorious (′')
  9. Rudy Molard (FRA) Groupama - FDJ United (′')
  10. Anthon Charmig (DIN) UNO-X Mobility (′')

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

segunda etapa de la Vuelta a Cataluña

segunda etapa de la Vuelta a Cataluña 2026

Vuelta a Cataluña 2026

Vuelta a Cataluña

Nairo Quintana

general de la Vuelta a Cataluña

clasificación general de la Vuelta a Cataluña 2026

Dorian Gordon

Magnus Cort

Noa Isidore

Francesco Bussato

Santiago Buitrago

Samuel Florez

Iván Sosa

Einer Rubio

Remco Evenepoel

Thomas Pidcock

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.