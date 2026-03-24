Segunda etapa de la Vuelta a Cataluña 2026: así les fue a los ciclistas colombianos

El danés Cort Magnus Nielsen del equipo Uno-X Mobility se adjudicó el esprint de la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña este martes 24 de marzo de 2026. Foto: EFE - Siu Wu

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Con inicio en Figueres y final en Banyoles, se cumplió la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña 2026. El ganador del día fue el danés Magnus Cort, quien recorrió los 167,4 kilómetros en tres horas, 48 minutos y 22 segundos. Lo siguió, muy de cerca, el francés Noa Isidore del Decathlon CMA CGM Team.

El tercer lugar fue para el italiano Francesco Bussato del Alpecin-Premier Tech. Respecto al líder de la clasificación general, el francés Dorian Gordon del equipo INEOS Grenadiers, este llegó en la cuarta posición, seguido por Alberto Dainese (quinto), Thomas Silva (sexto) y Noah Hobbs (séptimo).

¿Cómo les fue a los colombianos?

El mejor de los nuestros fue, de nuevo, Santiago Buitrago, quien llegó a la meta en el lugar 77. Un poco más abajo se posicionó Samuel Florez, casilla 80, y el gran Nairo Quintana logró ocupar el puesto 100 de la segunda etapa.

Iván Sosa, del equipo Kern Pharma, llegó en la posición 102 y finalmente, Einer Rubio, corredor del Movistar Team, igual que Nairo, se quedó en la ubicación 134 a un minuto y 35 segundos del ganador de la etapa. Esta es la clasificación general.

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña

Dorian Gordon (FRA) Ineos Grenadiers (7h 46′ 27′') Magnus Cort (DIN) UNO-X Mobility (′') Remco Evenepoel (BEL) Red Bull Bora Hansgrohe (+0h 0′ 04′') Thomas Pidcock (ING) Piranello Pro Cycling (+0h 0′ 06′') Guillermo Silva (URU) XDS Astana (+0h 0′ 10′') Andrea Raccagni Noviero (ITA) Soudal Quick Step (′') Antoine L’Hote (FRA) Decathlon CMA CMG (′') Lenny Martínez (FRA) Bahrain Victorious (′') Rudy Molard (FRA) Groupama - FDJ United (′') Anthon Charmig (DIN) UNO-X Mobility (′')

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