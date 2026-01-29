Sergio Higuita rozó la victoria y fue podio en la etapa 3 del AlUla Tour: así va la general

El ciclista colombiano del Astana atacó a 200 metros en un final en subida y estuvo cerca de conseguir la victoria de etapa. Foto: Astana

La tercera etapa del AlUla Tour 2026 dejó una jornada de ciclismo puro, de desgaste y lectura táctica, en la que la montaña y el viento hicieron la selección que no había aparecido en los días previos. Sergio Higuita fue protagonista, se metió en el podio del día y confirmó que su nombre está para pelear la general, aunque la victoria se le escapó en los últimos metros.

El suizo Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling) fue el gran ganador del día tras imponerse en el ascenso final a Bir Jaydah Mountain Wirkah, resultado que además le permitió vestirse como nuevo líder de la carrera. El portugués Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) terminó segundo e Higuita (XDS-Astana) completó el podio en una llegada explosiva.

La jornada, de 142,1 kilómetros entre Winter Park y Bir Jaydah, tuvo un desarrollo controlado desde temprano. Una fuga de tres corredores —Kee Zhe Yie y Muhammad Nur Aiman Rosli (Terengganu), junto a Nader Hazazi (Arabia Saudí)— animó los primeros compases, pero nunca representó una amenaza real para los equipos interesados en la general.

El UAE asumió la responsabilidad del pelotón, marcando el ritmo con un objetivo de preparar el terreno para Jan Christen. La diferencia con los escapados se mantuvo siempre bajo control y la carrera avanzó sin sobresaltos mayores, más allá del reparto de los puntos en los sprints intermedios, donde Kee Zhe Yie pasó primero en dos oportunidades.

La fuga fue neutralizada a 26 kilómetros de la meta, justo antes del último sprint bonificado, donde Daniel Skerl (Bahrain-Victorious) logró arañar segundos importantes que confirmaron la atención de los equipos grandes en cada detalle.

El final en montaña

La tensión aumentó en el tramo previo a la subida final. A 11 kilómetros de meta, una caída en un descenso rápido obligó a varios equipos a reorganizarse, entre ellos Soudal-Quick Step y UAE Emirates-XRG, aunque sin consecuencias físicas de gravedad.

Con la aproximación a Bir Jaydah (4,9 km al 5,8%), el pelotón empezó a romperse. Los hombres rápidos, como Jonathan Milan, Fabio Jakobsen o Fernando Gaviria, quedaron rápidamente descolgados ante el ritmo impuesto por Jayco-AlUla y Bahrain-Victorious, que endurecieron la carrera sin titubeos.

A tres kilómetros del final llegó el primer movimiento serio, con Paul Double (Jayco), respondido de inmediato por Eulálio. Poco después, Jan Christen lanzó su ofensiva a 2,2 km de la cima, coronando en solitario y dando la impresión de tener la etapa en el bolsillo.

El ataque de Sergio Higuita

Christen inició la recta final en cabeza, pero a 500 metros fue neutralizado por un grupo reducido donde estaban los principales aspirantes.

A 200 metros de la meta, Sergio Higuita atacó con decisión, abrió un pequeño hueco y por segundos pareció encaminarse a la victoria. Sin embargo, el esfuerzo previo y la dureza del terreno pasaron factura: Voisard y Eulálio lo superaron en los últimos 25 metros, en un embalaje cuesta arriba corto, pero desgastante brutal.

Así quedó la clasificación general del AlUla Tour 2026 tras la tercera etapa

Con su victoria, Voisard asumió el liderato del AlUla Tour, mientras que Higuita se mantiene bien posicionado tras un día que empezó a marcar diferencias reales entre los hombres de la general.

Así será la cuarta etapa del AlUla Tour 2026

Este viernes, la carrera entrará en un terreno muy distinto. La cuarta etapa, con 184 kilómetros y perfil llano hasta Shalal Sijlyat, será la última gran oportunidad para los velocistas antes del desenlace final del sábado. Fernando Gaviria tendrá su chance de finalizar el paso por territorio árabe con un triunfo, mientras que Higuita tendrá una jornada controlando, pensando en sus aspiraciones en la general en la etapa final.

