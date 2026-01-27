Ciclista colombiano envuelto en caso de dopaje: la UCI le notificó la suspensión provisional

Germán Darío Gómez, del equipo italiano Polti VisitMalta, recibió el comunicado por el organismo rector del ciclismo mundial. Foto: Sprint cycling

La Unión Ciclista Internacional (UCI) confirmó este martes la suspensión provisional del ciclista colombiano Germán Darío Gómez Becerra, luego de notificarle un “resultado analítico adverso por boldenona y uno de sus metabolitos. La muestra, según el organismo rector del ciclismo mundial, fue tomada fuera de competencia el 28 de diciembre de 2025, en el marco de los controles habituales del programa antidopaje.

A través de un comunicado oficial, la UCI informó que no realizará más comentarios mientras el procedimiento esté en curso, y recordó que el corredor tiene pleno derecho a solicitar el análisis de la muestra B, tal como lo establece el Reglamento Antidopaje vigente.

¿Qué sustancia apareció en el control y por qué es grave el caso?

La UCI detalló que la boldenona y sus metabolitos hacen parte de las sustancias prohibidas, incluidas en la clase S1.1 (esteroides anabólicos androgénicos) de la Lista de Prohibiciones de 2025, elaborada por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y adoptada por el máximo ente del ciclismo.

Este tipo de sustancias están catalogadas entre las más severamente sancionadas por su potencial impacto en el rendimiento deportivo, lo que explica la suspensión provisional inmediata del pedalista colombiano mientras avanza el proceso disciplinario.

La UCI también reiteró que desde enero de 2021 delegó las actividades operativas de su programa antidopaje a la Agencia Internacional de Controles (ITA), entidad que actúa de manera independiente, aunque la gestión de resultados y el eventual enjuiciamiento siguen bajo su jurisdicción.

¿Qué decisión tomó el Polti VisitMalta con el ciclista colombiano?

Horas después del anuncio de la UCI, el equipo Polti VisitMalta emitió un comunicado en el que informó la suspensión del contrato de Germán Darío Gómez y su exclusión inmediata de todas las actividades del equipo, a la espera de la resolución final del caso.

“El Equipo Polti VisitMalta opera bajo una estricta política de tolerancia cero frente al dopaje, principio fundamental de nuestro proyecto y claramente estipulado en todos nuestros contratos y en nuestro Código de Conducta”, señaló la escuadra italiana, que dejó claro que la medida es coherente con su normativa interna y con la decisión del organismo internacional.

Hasta el momento, Gómez no se ha pronunciado públicamente, aunque el equipo aseguró que el corredor acatará todos los procedimientos establecidos durante el desarrollo del proceso.

¿Quién es Germán Darío Gómez y qué carreras ha ganado?

Germán Darío Gómez, de 24 años, alcanzó notoriedad internacional desde muy joven. A los 18 años, durante un Campeonato Mundial, una avería en su bicicleta y la demora en recibir asistencia lo dejaron llorando en plena carretera, una imagen que se volvió viral y que lo convirtió en un símbolo de la dureza del ciclismo juvenil.

En su palmarés figuran dos títulos en la Vuelta a la Juventud, el campeonato nacional juvenil de contrarreloj individual y el oro en la CRI del Panamericano Juvenil de Guadalajara 2019, logros que lo proyectaron como una de las promesas del ciclismo colombiano.

A nivel profesional, estuvo vinculado a equipos como Colombia Tierra de Atletas–GW Bicicletas–Shimano y, posteriormente, al Polti VisitMalta, escuadra que cuenta entre sus principales dirigentes con el exciclista español Alberto Contador.

En su condición de corredor de un Pro Team, Gómez había tenido la posibilidad de competir en pruebas del calendario internacional, incluidas algunas del World Tour. Sin embargo, la suspensión provisional implica que no podrá competir ni entrenar con su equipo hasta que se conozca una decisión definitiva.

