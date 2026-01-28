Lucas Paquetá jugará con Jorge Carrascal en Flamengo: los detalles de la histórica compra

El volante ofensivo de la selección de Brasil volverá a su país tras el acuerdo millonario entre Flamengo y West Ham. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

El mercado de fichajes del fútbol brasileño volvió a demostrar por qué es, con gran diferencia, el más poderoso de Sudamérica. Flamengo llegó a un acuerdo con West Ham United para el traspaso de Lucas Paquetá, uno de los movimientos más relevantes del verano para el club carioca. El mediocampista ofensivo, de 28 años, está listo para regresar al equipo en el que se formó y desde el que dio el salto a Europa.

Tras varias semanas de negociaciones, el club inglés aceptó una oferta cercana a los 42 millones de euros, que incluye además una cláusula de futura venta, un detalle clave en la estructura final del acuerdo. West Ham había rechazado previamente dos propuestas, pero finalmente cedió ante la insistencia de Flamengo y la voluntad del jugador de volver a Brasil.

Así se llevó a cabo la negociación

Flamengo sabía que no se trataba solo de recuperar a un futbolista con pasado en el club, sino de incorporar una pieza de jerarquía internacional, en plenitud de carrera y con recorrido en la Premier League. La directiva insistió con distintas ofertas hasta encontrar el punto de equilibrio que convenciera a West Ham.

El club inglés, necesitado de oxígeno financiero y en una temporada irregular, terminó aceptando una cifra que le permite liberar uno de sus activos más valiosos, aunque asegurándose una participación en una eventual venta futura. Para Flamengo, en cambio, el regreso de Paquetá representa un golpe de autoridad en el mercado y una señal clara de ambición deportiva.

Lucas Paquetá en Inglaterra

Paquetá se va de West Ham tras cuatro temporadas en el club londinense, donde disputó 139 partidos oficiales, marcó 23 goles y entregó 15 asistencias en todas las competiciones. En la actual temporada había sumado 19 apariciones, aunque su protagonismo fue disminuyendo en las últimas semanas.

El brasileño no fue convocado para el partido ante Sunderland, que terminó con victoria para West Ham, y tampoco participó en encuentros recientes por la FA Cup ni en el clásico frente a Tottenham. Su último partido fue el 6 de enero, en la derrota como local frente a Nottingham Forest, un duelo directo en la lucha por la permanencia.

Más allá de una lesión de espalda reportada por el club, Paquetá había solicitado no jugar en uno de los compromisos coperos, una señal que reforzó la idea de que su salida estaba en marcha.

El mediocampista tenía contrato vigente hasta junio de 2027, pero su nombre estuvo ligado a posibles transferencias en varias ventanas de mercado. En 2023, incluso, estuvo cerca de dar el salto a un gigante de la Premier League, operación que no prosperó por una investigación de la FA relacionada con apuestas, de la que fue exonerado en 2025.

El regreso de Paquetá se produce en un contexto favorable para Flamengo, que viene de ganar la Serie A brasileña en 2025, superando por tres puntos a Palmeiras. Con ese respaldo deportivo, el club apuesta fuerte por reforzar su plantel con un futbolista que conoce la casa y llega con madurez europea.

