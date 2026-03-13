“Significa mucho para un colombiano ganar aquí”: Harold Tejada luego de su victoria en París

Harold Tejada celebrando su victoria en la sexta etapa de la Paris–Niza. Foto: AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

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El ciclista colombiano Harold Tejada celebró con emoción su triunfo de la sexta etapa en la París–Niza, una victoria que calificó como muy especial tras varios años de trabajo y paciencia.

El corredor agradeció primero a su entorno cercano y a su equipo por el apoyo durante el proceso. “Gracias a Dios, a mi familia, a mi esposa, a mi hija y a todo mi equipo. Después de siete años, es mi primera victoria con el equipo en una carrera WorldTour y es increíble”, expresó el colombiano tras cruzar la meta.

Tejada también destacó la importancia del triunfo para el ciclismo colombiano y valoró el nivel de sus rivales en la jornada. “Supone mucho para un colombiano ganar aquí en París-Niza. Ganarle a Vingegaard y Daniel Martínez, que también nos está representando muy bien como Colombia, me emociona mucho”, comentó.

El triunfo tuvo aún más mérito porque el corredor sufrió una caída durante la etapa. “No tuve mucha suerte, me caí faltando 15 kilómetros cuando iba con el grupo, pero así es el ciclismo. Hoy hubo revancha”, explicó Tejada, quien logró reponerse para lanzar su ataque en la parte final del recorrido y quedarse con la victoria.

De cara a lo que resta de la competencia, el colombiano señaló que el objetivo será mantenerse bien posicionado en la clasificación general. “Yo creo que quedar en el top 10 de la general está bien. Veníamos con el objetivo de hacer podio, pero perdimos mucho tiempo en la contrarreloj. Aun así, con dos etapas en el bolsillo, todavía hay oportunidades que vamos a intentar aprovechar”, concluyó.

La primera victoria de Harold Tejada en una carrera WorldTour

La victoria de Harold Tejada en Apt durante la Paris–Niza no solo significó su primera celebración en el WorldTour, sino también uno de los resultados más importantes para el ciclismo colombiano en lo que va de la temporada. Hasta ahora, el palmarés del huilense tenía como único triunfo la segunda etapa del Tour Colombia 2024, por lo que esta victoria eleva notablemente el nivel de sus logros deportivos.

En los últimos años, Tejada ya venía mostrando una evolución constante con buenas actuaciones en carreras de alto nivel. Entre sus resultados más destacados aparecen un cuarto puesto en una etapa de la Vuelta a España 2025 y un quinto lugar en una jornada del Tour de France 2024.

A esto se suma su segundo lugar de etapa en el Critérium du Dauphiné 2025 y otros podios parciales en competencias internacionales como el Presidential Cycling Tour of Turkey y el Tour de l’Avenir.

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