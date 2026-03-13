Buena jornada para los colombianos en Tirreno-Adriático: así quedó la clasificación general

Michael Valgren cruzó la meta en solitario con un tiempo de 4:43:33, logrando su primera victoria desde 2021 y la novena de su carrera profesional. Foto: EFE - ROBERTO BETTINI

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La quinta etapa de la Tirreno-Adriático 2026 dejó movimientos importantes en la clasificación general y también buenas sensaciones para los ciclistas colombianos. El triunfo fue para el danés Michael Valgren, mientras Santiago Buitrago logró terminar entre los diez mejores del día y regresó al top 10 de la general. Por su parte, Nairo Quintana resistió en el grupo de favoritos y cruzó la meta dentro de los 15 primeros, manteniéndose competitivo en una etapa de alta exigencia.

El mexicano Isaac Del Toro llegó segundo y volvió a asumir el liderato de la carrera.

La fracción se disputó entre Marotta-Mondolfo y Mombaroccio, con un recorrido de 184 kilómetros y cerca de 3.845 metros de desnivel acumulado, características que convertían el día en una auténtica etapa trampa para los aspirantes a la clasificación general.

Una etapa nerviosa desde el inicio

Desde el banderazo de salida, la carrera tuvo un ritmo intenso y varios intentos de fuga. Uno de los más activos fue Mathieu van der Poel, quien buscó romper el pelotón con ataques tempranos antes de que se consolidara la escapada del día.

Finalmente se formó un grupo delantero con corredores como Edward Planckaert, Joan Bou, Jack Haig, Sjoerd Bax y Sean Flynn, mientras otros ciclistas intentaban enlazar desde atrás. Durante buena parte del recorrido la carrera se disputó con varios grupos separados y un pelotón principal atento a no dejar escapar diferencias peligrosas.

En medio de la jornada también hubo bajas importantes: Fernando Gaviria abandonó la etapa, mientras que Xandro Meurisse e Ilan Van Wilder no tomaron la salida. El velocista colombiano vendría arrastrando un malestar físico y pondría en duda su participación en los Panamericanos de Ruta que se realizarán en Montería.

La carrera se rompe en los muros finales

El endurecimiento de la jornada llegó con el paso por el Monte delle Cesane, puerto de categoría especial ubicado en el kilómetro 93,6, donde Joan Bou coronó en primera posición.

Sin embargo, el control del pelotón aumentó con el trabajo de equipos como Red Bull-Bora, Visma-Lease a Bike y UAE Emirates-XRG, que comenzaron a seleccionar el grupo principal. Varios nombres importantes empezaron a ceder terreno, entre ellos Filippo Ganna, que sufrió a falta de 57 kilómetros para la meta.

El primer paso por el Santuario Beato Sante, a 27 kilómetros del final, terminó de romper la carrera. Allí Michael Valgren lanzó un ataque clave junto a Julian Alaphilippe, movimiento que marcó el inicio de la resolución de la etapa.

Valgren vuelve a ganar después de cinco años

La definición llegó en el ascenso final al Santuario Beato Sante. Mientras el grupo de favoritos se reducía con ataques de Primoz Roglic y aceleraciones constantes del mexicano Isaac del Toro, Valgren defendía su ventaja en cabeza de carrera.

Del Toro intentó recortar diferencias con varios ataques en los kilómetros finales, acompañado por Matteo Jorgenson, pero el danés resistió con solvencia.

Finalmente, Michael Valgren cruzó la meta en solitario con un tiempo de 4:43:33, logrando su primera victoria desde 2021 y la novena de su carrera profesional. Del Toro terminó segundo a 11 segundos, mientras Jorgenson fue tercero con el mismo tiempo.

Buitrago destacó entre los colombianos

Entre los hombres de la clasificación general, Santiago Buitrago logró una sólida actuación al finalizar 10° en la etapa, resultado que le permitió volver a ubicarse dentro del top 10 de la general en la carrera italiana.

También destacó Nairo Quintana, quien logró resistir el ritmo del grupo de favoritos durante los exigentes muros finales y terminó dentro de los 15 primeros, manteniéndose cerca de los principales aspirantes en la competencia.

Clasificaciones de la Tirreno-Adriático 2026 tras la etapa 5

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