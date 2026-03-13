¡Victoria colombiana en Europa! Harold Tejada ganó la etapa 6 de forma épica en París-Niza

El colombiano sufrió un pinchazo en su rueda a falta de 19 kilómetros, se reincorporó al pelotón principal y consiguió un ataque ganador sobre el final. Foto: Astana Team

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El ciclismo colombiano volvió a destacar en Europa gracias a Harold Tejada, quien este viernes conquistó la sexta etapa de la París-Niza 2026 tras imponerse en Apt luego de 179,3 kilómetros entre Barbentane y la ciudad francesa. La jornada, marcada por el desgaste, los ataques constantes y un final explosivo, terminó con el corredor del Astana levantando los brazos en lo que ya se considera el triunfo más grande de su trayectoria profesional.

El pedalista nacido en Pitalito, de 28 años, alcanzó así su segunda victoria como profesional, pero la primera en Europa y también su estreno como ganador en el World Tour, el máximo nivel del ciclismo internacional.

Una jornada intensa desde el inicio

La etapa presentaba un perfil engañoso. Con 179,3 kilómetros y 2.077 metros de desnivel acumulado, además de cuatro puertos puntuables, aparecía en el recorrido como una jornada peligrosa entre las grandes etapas de montaña. El desarrollo de la carrera confirmó ese pronóstico.

Desde el banderazo inicial hubo numerosos ataques en el pelotón. Tras varios intentos fallidos terminó formándose una escapada con Joshua Tarling, Igor Arrieta, Steff Cras y Arthur Kluckers, un grupo sólido que llegó a tener más de dos minutos de ventaja y obligó al pelotón a mantener el control durante buena parte del recorrido.

Los fugados animaron la jornada mientras se disputaban los premios de montaña y el sprint intermedio, pero el ritmo del grupo principal empezó a incrementarse en la segunda mitad de la etapa, cuando varios equipos asumieron el control para preparar el desenlace.

La carrera se rompe antes del final

A menos de 40 kilómetros de la meta, el ritmo impuesto por varios equipos provocó una selección natural en el pelotón. El momento clave llegó en la Cote de Saignon, donde el fuerte paso terminó por desarmar la fuga y dejar la etapa abierta para los corredores del grupo de favoritos.

Los últimos escapados fueron alcanzados a cinco kilómetros del final, lo que transformó completamente el panorama de la jornada y abrió el camino para un ataque decisivo.

El ataque perfecto de Tejada

Fue entonces cuando apareció el colombiano. Harold Tejada, que incluso había sufrido un pinchazo a 19 kilómetros de meta, eligió el momento justo para lanzar su ofensiva.

A 3,4 kilómetros de la llegada, el corredor del XDS-Astana atacó con potencia en un terreno ideal para sus características. Su aceleración sorprendió al grupo y le permitió abrir una pequeña diferencia que resultó definitiva.

Aunque el grupo perseguidor reaccionó, Tejada logró mantener la ventaja hasta cruzar la meta en solitario, registrando un tiempo de 3:54:38. Dorian Godon y Lewis Askey completaron el podio del día, ambos a seis segundos del colombiano.

Un triunfo que marca su carrera

La victoria en Apt no solo representa su primera celebración en el WorldTour, sino también uno de resultados más importantes para el ciclismo colombiano en esta temporada.

Hasta ahora, el palmarés del huilense incluía como única victoria la segunda etapa del Tour Colombia 2024, por lo que este triunfo en la París-Niza eleva considerablemente el nivel de sus logros deportivos.

Además, en los últimos años Tejada ya había mostrado progresos importantes con actuaciones destacadas en carreras de alto nivel. Entre sus mejores resultados figuran un tercer lugar de etapa en la París-Niza 2026, un cuarto puesto en una etapa de la Vuelta a España 2025, y un quinto lugar en una jornada del Tour de Francia 2024.

También sobresale su segundo lugar de etapa en el Critérium du Dauphiné 2025, además de otros podios parciales en competencias internacionales como el Presidential Cycling Tour de Turquía y el Tour de l’Avenir.

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