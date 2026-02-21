Ángel Barajas, listo para ir por un nuevo título este domingo

Ángel Barajas, medallista olímpico colombiano. Foto: EFE - MAST IRHAM

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El medallista olímpico colombiano Ángel Barajas disputará este domingo 22 de febrero la final de barra fija en la Copa del Mundo por Aparatos que se celebra en Cottbus, Alemania, luego de haber liderado la ronda clasificatoria. En el Lausitz Arena, el cucuteño firmó un puntaje de 15.300, con el que aseguró el primer lugar y se instaló como favorito para la definición del primer evento del circuito 2026.

La final reunirá a los mejores especialistas del aparato, entre ellos el japonés Kawakami Shohei, quien fue segundo en la clasificación con 14.666, y el esloveno Aleksandr Kartsev, tercero con 14.233. Será una competencia directa por las medallas, en la que cada rutina contará y cualquier error puede alterar el podio. Barajas buscará repetir la solidez mostrada en la fase previa para sostener la ventaja frente a rivales de alto nivel técnico.

Además del podio, la prueba entregará puntos clave para el ranking general del circuito, que al final de sus seis paradas coronará a los campeones globales por especialidad. En un certamen que reúne a más de 140 gimnastas de 39 países y que marca el arranque internacional de la temporada, la final de barra fija en Cottbus representa para el colombiano la oportunidad de sumar su primera medalla del año y comenzar con fuerza el calendario 2026.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador