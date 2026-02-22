Inter frenó en seco a Millonarios y Nacional goleó a Alianza: así fue la jornada del FPC

Millonarios e Inter, en el Estadio de Techo. Foto: Jorge Londoño

La jornada del sábado en la Liga BetPlay fue intensa, vibrante y cargada de partidos que movieron la parte alta de la tabla. Hubo goles, remontadas, respuestas de candidatos y un nuevo líder que empieza a tomarse muy en serio su lugar en el campeonato.

El gran golpe lo dio Internacional de Bogotá, que reafirmó su condición de líder y, como equipo recién nacido, consiguió el triunfo más importante de su corta historia al vencer 3-2 a Millonarios en un partidazo. Un resultado que no solo lo sostiene en la cima, sino que empieza a construir identidad y carácter competitivo.

También celebró Atlético Nacional, que venía de caer contra Deportivo Cali y necesitaba una respuesta inmediata. El equipo verdolaga cumplió con autoridad y se mantiene como el candidato más firme para llegar a lo más alto de la clasificación.

Inter mira a todos desde arriba

En Bogotá se vivió un duelo de ida y vuelta, con emociones constantes y un marcador cambiante. Tras un primer tiempo parejo, Inter abrió el marcador apenas iniciado el complemento con un potente remate de Moncada desde fuera del área, en una acción que desató la fiesta en casa.

Millonarios reaccionó y logró empatar con Leonardo Castro tras una buena secuencia de pases, pero el local volvió a golpear gracias a Kevin Parra, que definió con calidad una jugada colectiva. El partido ya estaba lanzado, sin especulación y con los dos equipos buscando el arco rival.

El cierre fue eléctrico. Castro apareció de nuevo para el 2-2 con un cabezazo impecable, pero cuando parecía que el empate estaba firmado, Parra volvió a vestirse de héroe y anotó el 3-2 definitivo. Inter resistió en los minutos finales y celebró un triunfo que lo consolida en la cima y marca un antes y un después en su historia.

Nacional se recupera y sigue firme

En el Atanasio Girardot, Atlético Nacional fue contundente desde el inicio y dejó claro que no quería repetir tropiezos. Apenas a los nueve minutos, ‘Chicho’ Arango aprovechó un rebote y abrió el marcador para encaminar una noche tranquila.

El dominio se sostuvo con el paso de los minutos y antes del descanso apareció Alfredo Morelos para ampliar la diferencia. Nacional controló el ritmo, manejó la pelota y desarmó cualquier intento de reacción de Alianza.

En el segundo tiempo, Morelos selló su doblete y la goleada 3-0, confirmando la recuperación verdolaga. Fue una victoria clara, sin sobresaltos, que refuerza su condición de aspirante serio al liderato.

Más partidos del sábado

La jornada se completó con el 4-2 de Once Caldas sobre Fortaleza, en un partido con Dayro Moreno como gran figura, y con el empate 0-0 entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, un duelo áspero que terminó con ambos equipos jugando con diez hombres y poco margen para el fútbol.

