Tadej Pogacar fue operado de la clavícula: esto se sabe de su recuperación

La intervención se realizó en Barcelona y requirió placas y clavos para reconstruir la clavícula izquierda. Foto: EFE - Javier Lizón

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Tadej Pogacar ya pasó por el quirófano luego de la fuerte caída que puso fin a su participación en la Vuelta a España. El ciclista esloveno fue operado con éxito de la fractura que sufrió en la clavícula izquierda y permanecerá hospitalizado durante unos días, mientras inicia un proceso de recuperación que, por la complejidad de la lesión, pone en duda su presencia en los últimos grandes objetivos de la temporada.

La intervención se realizó durante la tarde del lunes en el Hospital Universitario Dexeus de Barcelona, dos días después de que el corredor del UAE Team Emirates tuviera que abandonar la Vuelta, competencia que lideraba con amplia ventaja. La operación estuvo a cargo del prestigioso traumatólogo y cirujano catalán Xavier Mir, reconocido por trabajar en la recuperación de numerosos pilotos de MotoGP.

Pogacar necesitó placas y clavos para reconstruir la clavícula

El médico del UAE Team Emirates, Adrián Rotunno, confirmó que la intervención se desarrolló satisfactoriamente después de que el corredor recibiera la autorización para ser operado.

“Esta tarde, Tadej se sometió con éxito a una operación de la clavícula izquierda”, señaló Rotunno en un comunicado de la formación. El especialista agregó que el procedimiento salió bien y que Pogacar permanecerá hospitalizado durante unos días bajo vigilancia postoperatoria.

Sin embargo, la intervención no fue sencilla. La lesión resultó ser más compleja de lo que inicialmente se esperaba y fue necesario utilizar clavos y placas para reconstruir la clavícula. Ahora, el ciclista deberá cumplir un periodo prudencial de recuperación antes de volver a competir.

Pogacar había ingresado en la madrugada del domingo al centro hospitalario de Barcelona, luego de ser trasladado en ambulancia desde el hospital de Gandia. Allí había recibido atención después de la caída sufrida durante la octava etapa de la Vuelta a España, accidente que terminó obligándolo a retirarse de la carrera.

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El Mundial de Montreal, prácticamente descartado

La complejidad de la lesión representa un duro golpe para los planes que Pogacar tenía previstos para el cierre de 2026. Entre sus principales objetivos estaba el Mundial de Montreal, que se disputará el domingo 27 de septiembre y en el que el esloveno aspiraba a conseguir su tercera victoria consecutiva.

La cercanía de la competencia y el tiempo de recuperación que necesitará después de la cirugía hacen que su participación sea prácticamente inviable, especialmente con la intención de competir por el triunfo. El panorama también apunta a que el corredor deberá dejar de lado los otros retos que tenía marcados para las últimas semanas de la temporada.

El siguiente compromiso era el Campeonato de Europa, programado para el 7 de octubre en Liubliana, capital de Eslovenia. La prueba incluso había sido solicitada en honor a Pogacar, pero la lesión también hace poco probable que pueda estar presente.

Pogacar también tendría en duda el cierre en Lombardía

El último gran objetivo del esloveno era el Giro de Lombardía, programado para el sábado 10 de octubre. Pogacar pretendía buscar allí su sexta victoria en la tradicional carrera italiana, con la intención de superar el registro de cinco triunfos que actualmente comparte con el legendario Fausto Coppi.

Por ahora, el panorama apunta a que el ciclista deberá tomarse con calma su recuperación y aparcar los tres grandes objetivos que todavía tenía por delante después de la caída que también le impidió intentar conquistar la Vuelta a España.

Se espera que Pogacar abandone en los próximos días el Hospital Universitario Dexeus de Barcelona y pueda viajar esta misma semana a casa. La previsión es que posiblemente se traslade a Eslovenia, en lugar de Mónaco, para permanecer cerca de su familia durante el proceso de recuperación.

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Mientras permanece hospitalizado, el campeón esloveno ha recibido el respaldo de sus compañeros, técnicos y dirigentes del UAE Team Emirates mediante videoconferencias. Después de la operación, Xavier Mir se comunicó con Joxean Fernández ‘Matxin’, director de la escuadra, para explicarle los detalles de la intervención, conversación que posteriormente mantuvo con los principales dirigentes del equipo.

Así, después de una caída que terminó prematuramente con su participación en la Vuelta a España, Pogacar afronta ahora un periodo de recuperación que podría modificar por completo el cierre de su temporada 2026.

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