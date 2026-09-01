¿Retroceso en su carrera? Richard Ríos dejaría Benfica para jugar en Arabia Saudita

El colombiano estaría cerca de dejar al Benfica, donde disputó 51 partidos, para llegar al Al Ittihad en condición de préstamo. Foto: AFP - FILIPE AMORIM

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Richard Ríos estaría muy cerca de comenzar una nueva etapa en su carrera. Apenas un año después de llegar al Benfica de Portugal, el volante colombiano tendría todo encaminado para abandonar el club y continuar su carrera en Arabia Saudita, donde lo espera el Al Ittihad.

El futbolista de la selección de Colombia tuvo una temporada aceptable con Las Águilas, pero su panorama cambió para la nueva campaña. El técnico Marco Silva no lo tendría entre sus principales opciones y, además, el equipo portugués incorporó al volante Joao Palhinha, situación que habría acelerado la búsqueda de un nuevo destino para el antioqueño.

Richard Ríos, a un paso del Al Ittihad

Durante las últimas semanas, varios equipos aparecieron vinculados con Richard Ríos. Bournemouth, Hull City, Roma, Besiktas y el propio Al Ittihad fueron mencionados como posibles destinos para el mediocampista colombiano.

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Sin embargo, en las últimas horas surgió información que apunta a que Ríos continuará su carrera en el fútbol de Arabia Saudita. El medio portugués SIC Noticias y ESPN Brasil señalaron que Benfica habría formalizado este martes 1 de septiembre la cesión del jugador al Al Ittihad.

La operación se realizaría mediante un préstamo sin opción de compra. Según ESPN Brasil, Benfica recibiría entre 3 y 4 millones de euros por la cesión del futbolista.

No estuvo en el último partido del Benfica

Un detalle que reforzaría la posibilidad de que la salida de Ríos estuviera encaminada desde antes fue su ausencia en el último compromiso del Benfica.

El conjunto portugués enfrentó el lunes 31 de agosto al Estoril y consiguió una victoria por 2-1. Richard Ríos no hizo parte de ese encuentro, aparentemente debido a que su salida del club ya estaba adelantada.

De concretarse el traspaso, el mediocampista de 26 años pasaría a una liga que en los últimos años ha sumado varios nombres reconocidos del fútbol internacional.

Ríos llegaría a una liga con grandes figuras

En Arabia Saudita, el colombiano compartiría escenario con jugadores de gran trayectoria. Cristiano Ronaldo y Joao Felix militan en Al Nassr, mientras que Riyad Mahrez juega para Al-Ahli.

El Al Ittihad, por su parte, también ha contado recientemente con figuras como Karim Benzema, quien posteriormente pasó al Al Hilal, y Ngolo Kanté. Actualmente, entre los jugadores más importantes del Al Ittihad aparecen el francés Moussa Diaby y el portugués Roger Fernandes.

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Un año después de convertirse en el fichaje más caro del Benfica

La llegada de Richard Ríos al Benfica se produjo el 22 de julio de 2025, cuando el club portugués compró sus derechos al Palmeiras por cerca de 27 millones de euros.

Con esa operación, el colombiano se convirtió en el fichaje más caro en la historia del Benfica. Durante su etapa en el conjunto de Lisboa disputó 51 partidos, marcó ocho goles y entregó seis asistencias.

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