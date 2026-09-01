Gustavo Puerta tendrá nuevo club en Europa: este será su destino en las próximas temporadas

El mediocampista colombiano, una de las revelaciones de la selección de Colombia en el Mundial 2026, dejaría el fútbol español para iniciar una nueva etapa en Europa. Foto: EFE - José Méndez

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Gustavo Puerta podría estar a las puertas de uno de los movimientos más importantes de su carrera. El mediocampista colombiano, que fue una de las revelaciones de la selección de Colombia en el Mundial de 2026, despertó el interés del Nottingham Forest después de una actuación que lo puso en el radar del mercado europeo.

El club inglés, que acaba de oficializar a Daniel Muñoz, tendría un plan particular para el vallecaucano: primero lo enviaría al Olympiacos de Grecia para disputar la Europa League y posteriormente lo incorporaría a su proyecto en la Premier League.

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El Mundial puso a Gustavo Puerta en el radar

Aunque Colombia no consiguió los resultados que esperaba en el Mundial de Norteamérica 2026, uno de los balances positivos de su participación fue la aparición de Gustavo Puerta como una de las mejores cartas del equipo nacional.

El mediocampista se consolidó como una de las apuestas importantes de la selección y, con apenas 23 años, dejó la sensación de ser uno de los nombres llamados a tener protagonismo en los próximos procesos del combinado nacional.

Su participación en la Copa del Mundo también tuvo consecuencias en el mercado. La cotización de Puerta tomó fuerza y su nombre comenzó a aparecer como una alternativa atractiva para clubes europeos. Ahora, esa valorización podría traducirse en un nuevo paso en su carrera con el interés del Nottingham Forest.

El conjunto inglés no es solamente uno de los clubes más tradicionales de su país. En los últimos años también ha conseguido construir un presente importante y competir cerca de los equipos que habitualmente dominan el fútbol inglés. Su proyecto lo ha convertido en uno de los conjuntos destacados de la Premier League por fuera del grupo de los seis grandes tradicionales.

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Nottingham Forest quiere a Puerta

El interés del Forest llega después de que el club concretara la incorporación de Daniel Muñoz. El equipo rojo tendría ahora a otro colombiano en la mira: Gustavo Puerta, quien ya conoce el fútbol británico luego de jugar con el Hull City durante la temporada 2024/25, en la segunda división inglesa.

La posibilidad de llegar a la Premier League representaría un paso adelante para el mediocampista, especialmente por el nivel competitivo y las características de una liga reconocida por su ritmo vertiginoso, sus grandes inversiones, sus escenarios y su infraestructura.

Sin embargo, Puerta no comenzaría inmediatamente su aventura con Nottingham Forest. La intención de la directiva sería enviarlo inicialmente al Olympiacos de Pireos, en Grecia, donde jugaría su primera temporada antes de incorporarse al conjunto inglés.

Nottingham Forest le habría ofrecido al colombiano un contrato por cuatro años, hasta 2030, mientras que la primera temporada estaría destinada al fútbol griego.

¿Por qué Olympiacos aparece en el camino?

La explicación está en una persona: Evangelos Marinakis. El empresario griego es propietario tanto del Nottingham Forest como del Olympiacos, dos instituciones en las que ha invertido buena parte de su fortuna debido a su fuerte vínculo con el fútbol.

La relación entre ambos clubes es especialmente importante en el caso de Puerta porque Olympiacos fue el primer equipo que mostró interés por el colombiano. Sin embargo, la menor competitividad de la liga griega frente a otros campeonatos del Viejo Continente habría generado dudas en el futbolista.

Puerta también estuvo en el radar del Benfica, club que le resultaba atractivo por su grandeza y su presencia constante en competiciones internacionales.

La fórmula planteada por Marinakis y su entorno habría permitido entonces unir las dos posibilidades: Puerta tendría primero una experiencia en Olympiacos y después daría el salto al Nottingham Forest y a la Premier League. La prensa griega, además, ya lo presenta como una de las figuras del fútbol de ese país.

Una nueva dupla colombiana en Nottingham

La llegada de Puerta también podría generar una particular reunión de colombianos en Inglaterra. Daniel Muñoz ya compartió equipo con Jefferson Lerma en Crystal Palace y ahora podría volver a coincidir con otro mediocampista que ha acompañado al volante en la selección de Colombia.

Para Muñoz, compartir vestuario con compatriotas tampoco es una novedad en su recorrido europeo. En el Genk de Bélgica coincidió con Jhon Lucumí y posteriormente con Carlos Cuesta.

El próximo capítulo de Gustavo Puerta, por ahora, apunta hacia Grecia. Pero el objetivo final está mucho más al oeste: la Premier League y un Nottingham Forest que ve en el joven colombiano una apuesta para su proyecto de futuro, especialmente después de la vitrina que significó el Mundial de 2026.

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