España le toma ventaja a Colombia en la pelea por Cristhian Mosquera, ¿es definitivo?

Cristhian Mosquera ya ha representado a la selección de España en distintas categorías formativas. Foto: Andreu Esteban - EFE

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El defensor Cristhian Mosquera fue convocado este viernes para los amistosos que disputará la selección de España contras Serbia y Egipto en la próxima fecha FIFA. Es la primera llamada del ténico Luis de la Fuente al central del Arsenal inglés a la selección absoluta de su país natal, que al igual que la tricolor se prepara para el Mundial.

Mosquera nació en Alicante (Comunidad Valenciana) y cumplió todo el proceso formativo con las seleccionas formativas de La Roja. De la Fuente destacó al incluirlo que “es la ratificación de lo que hemos comentado en otras ocasiones, de futbolistas que están comprometidos con la selección española”.

El defensor del Arsenal tenía las puertas abiertas para representar a Colombia, pues sus padres son colombianos y tiene doble nacionalidad. La Federación Colombiana de Fútbol se acercó al jugador en 2023, cuando el entonces técnico de la Sub-20, Héctor Cárdenas, lo buscó para que hiciera parte los ciclos con la tricolor juvenil.

En octubre de 2025, en una entrevista con The Athletic, al hoy defensor de Arsenal le preguntaron por la posibilidad de representar a Colombia y dijo: “Cuando tenía 14 o 15 años, España me contactó. En ese momento no recuerdo haber tenido alguna conversación con Colombia. Por ahora, he continuado mi proceso con España, pero no le cierro las puertas a nadie”.

Desde el punto de vista reglamentario, la situación aún no es definitiva. Los amistosos de España contra Serbia y Egipto son partidos de categoría A para la FIFA , pero no le cierran automáticamente la puerta a Colombia. Sin embargo, la situación está cuesta arriba para que represente a otra selección.

El reglamento permite cambiar de federación incluso tras debutar con la absoluta, dependiendo del número de partidos oficiales disputados, la edad y la ausencia en fases finales. Ahora, si llega a ser citado al Mundial sí sepultaría cualquier posibilidad de representar al seleccionado tricolor en un futuro.

Mientras Mosquera dio un paso que lo acerca a disputar la máxima cita con España, el timonel de la selección colombiana, Néstor Lorenzo, convocó a sus centrales habituales: Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí, más Yerson Mosquera y Juan David Cabal, quien también puede actuar como lateral izquierdo.

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