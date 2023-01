Team Corratec: el destino al que le apunta Nairo Quintana este 2023

Nairo Quintana durante una prueba contrarreloj con el Arkéa/ AP Foto: AP - Daniel Cole

La carrera que ha ido construyendo Nairo Quintana nos tenía acostumbrados a saber desde el inicio de temporada cuáles serían sus retos. Había expectativa por sus grandes apuestas. Sin embargo, desde que fue descalificado del Tour de Francia 2022 por el uso de tramadol, lo que derivó también en la salida de la escuadra francesa del Arkea Samsic, el pedalista boyacense no ha podido definir su futuro y la incertidumbre sobre esta nueva prueba de su vida no ha cesado.

Desde finales del año pasado se habló en distintos momentos de que equipos como AG2R, Astana, Cofidis, Israel, Emirates y Movistar podían ser destinos para el colombiano, que antes del problema del Tramadol habíamos dado por hecho de que volvería al World Tour (primera categoría del ciclismo) por los puntos que sumó el Arkea y que le permitieron ascender. Cualquiera de las opciones que sonaron parecían adecuarse a la carrera de Quintana, pero finalmente ninguna escuadra se atrevió a contratar al colombiano, esto al parecer para evitar posibles sanciones, pues Johan Bruyneel, exdirector del US Postal, aseguró en diciembre que: “Tengo de primera mano que la organización del Tour, ASO, ha presionado a equipos interesados en Nairo Quintana para que no lo contraten. Esos equipos necesitan una invitación para correr la competencia y la decisión es obvia”.

Puede leer: ‘Supermán’ López: “Estoy tranquilo, tengo el pasaporte biológico intacto”

El boyacense hizo todo lo posible para demostrar su transparencia cuando llevó el problema del tramadol al TAS. No obstante, el tribunal rechazó su apelación y ante esto Quintana aseguró: “Lamentablemente no fue bueno para mí. Con tristeza lo digo. Pero bueno, con orgullo digo que a lo largo de mi carrera deportiva he tenido mucho más de 300 controles antidoping, que dan más o menos a tres controles por mes y nunca he tenido ningún problema de dopaje. Tengo muchas razones para no hacerlo y el porqué no he tomado este producto. Lamentablemente ha salido el resultado así. Más adelante les comentaré todas las situaciones, todo el proceso, cómo presentamos nuestra defensa y valorando el por qué el TAS no la validó”.

Le recomendamos: ¿Qué le depara al ciclismo este año? Seis preguntas a la temporada ciclística 2023

Luego de haber dado esta pelea, a Quintana no le quedó de otra que empezar a buscar su nuevo rumbo y mantener a flote su carrera. Además de los equipos con los que se pensó que podía continuar en Europa, se habló del Team Medellín, escuadra que contrató a Miguel Ángel López, quien también tuvo problemas a final de año y que fueron causales para salir de Astana y buscar también un nuevo espacio para no quedarse sin competir.

Le puede interesar: Un año sin éxodo de escarabajos a Europa

Así las cosas, y con un rumor que ha cogido fuerza en las últimas horas, parece que el destino de Nairo Quintana es en el Team Corratec, un equipo italiano que fue refundado en 2022 y que está asociado con la marca de bicicletas del mismo nombre. A diferencia de otros equipos que son patrocinados por gobiernos o por empresas privadas que no necesariamente están enfocadas en el deporte, Corratec está 100 % vinculada al ciclismo.

Quintana llegaría a esta escuadra que cuenta con licencia ProTeam, lo que resultaría en una dinámica similar a la de los años anteriores con el Arkea, es decir, estaría en carreras de segundo nivel y podría contar con invitaciones para competiciones de la categoría World Tour, lo que le daría una chance al colombiano de demostrar su vigencia en el ciclismo internacional, pues con 32 años se puede pensar que aún le queda tiempo para revalidar su lugar como uno de los referentes de la época en este deporte.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador