Terminó la Vuelta a España 2025: así les fue a los colombianos

El huilense Harold Tejada (der.) fue el mejor colombiano de la clasificación general de la Vuelta a España 2025. El antioqueño Sergio Higuita tuvo que abadonar tras la etapa 13. Foto: EFE - Javier Lizón

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Vuelta a España 2025 llegó este domingo a su cierre en Madrid con el danés Jonas Vingegaard como gran vencedor. El líder del Visma | Lease a Bike consolidó una ronda impecable y portó con solidez la camiseta roja durante 15 de las 21 jornadas de competencia.

Vingegaard ratificó su superioridad a lo largo de las tres semanas. En la alta montaña se mostró sólido, resistió los ataques de sus rivales y remató con autoridad en las etapas clave. Con ello, se afianzó como el gran referente del ciclismo mundial y completó en su palmarés su primera Vuelta a España.

En el podio lo acompañaron el portugués João Almeida, del UAE Team Emirates, que fue segundo con una diferencia de un minuto y 16 segundos. El tercer escalón fue para el británico Tom Pidcock, del modesto equipo Q36.5, que finalizó a 3:11 minutos.

Para Colombia, la edición 2025 dejó un balance alentador: tres escarabajos finalizaron entre los 20 mejores de la clasificación general. El huilense Harold Tejada (Astana) fue la gran revelación. Terminó en la casilla 12, a 21:31 del campeón.

En el puesto 15 se ubicó el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), jefe de filas de su escuadra, quien pese a no poder pelear de lleno por el podio, completó la octava gran vuelta de su carrera con 45:38 minutos de retraso respecto a Vingegaard.

Egan Bernal, protagonista

Por su parte, el cundinamarqués Egan Bernal (Ineos Grenadiers) firmó un regreso ilusionante. Aunque no pudo figurar en la parte más alta de la general, se reinventó en la última semana con protagonismo en las fugas y el triunfo en la etapa 16. El campeón del Tour 2019 y el Giro 2021 acabó en la casilla 17, a 46:26 minutos.

El boyacense Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) fue 54, mientras que Brandon Rivera, gregario en el Ineos, terminó 81. No corrieron con la misma suerte el bogotano Esteban Chaves (EF), que abandonó en la etapa 12, ni el antioqueño Sergio Higuita (Astana), que no tomó la partida en la 14.

Así quedaron los colombianos en la Vuelta a España 2025:

Puesto Ciclista Equipo Tiempo 12 Harold Tejada XDS Astana Team +21:31 15 Santiago Buitrago Bahrain - Victorious +45:38 17 Egan Bernal INEOS Grenadiers +46:26 54 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL +2:27:08 81 Brandon Rivera INEOS Grenadiers +3:01:23

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador