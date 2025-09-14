Natalia Linares hizo historia para Colombia en el Mundial de Atletismo de Tokio

Natalia Linares le dio a Colombia su primera medalla en el salto largo en la historia de los mundiales de atletismo. Foto: Panam Sports

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia vivió este domingo un momento histórico gracias a Natalia Linares. La atleta cesarense, de apenas 22 años, conquistó la medalla de bronce en la prueba de salto largo del Campeonato Mundial de Atletismo que se disputa en Tokio, Japón, y con ello le dio al país su primera presea en esta cita orbital.

Linares llegó al grupo final luego de una fase de semifinales exigente, en la que alcanzó el sexto lugar con un registro de 6,66 metros. Ese resultado le permitió competir en la jornada definitiva. Este domingo se superó a sí misma y alcanzó los 6,92 metros, nueva marca personal, suficiente para instalarse en el podio.

“Mi entrenador me dijo que no había que hacer nada diferente, hay que repetir lo que ya hemos hecho, aseguraremos podio y así fue. Hicimos la misma marca que logramos en Asunción 2025, queríamos muchísimo más pero bueno, paso a paso, hoy tenemos la medalla de bronce”, comentó la colombiana.

El oro quedó en manos de la estadounidense Tara Davis-Woodhall, que con un espectacular salto de 7,13 firmó la mejor marca de la temporada. La alemana Malaika Mihambo, campeona olímpica en Tokio 2020, se quedó con la plata gracias a un registro de 6,99.

Este logro consolida la evolución de una atleta que venía de brillar en el ciclo olímpico. En 2023, Linares conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador y también se coronó campeona en los Juegos Panamericanos de Santiago.

Su bronce en Tokio la ratifica como una realidad del atletismo internacional y como una de las cartas más sólidas de Colombia de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con esta presea, Colombia suma ya diez medallas en la historia de los Mundiales de Atletismo: cuatro de oro, tres de plata y ahora tres de bronce. Linares se convierte en la primera mujer colombiana en subirse al podio en el salto largo en una cita orbital, un hecho que amplía el legado del país en las pruebas de campo y pista.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador