Colombia aumentó su cosecha de oros en el Mundial de Patinaje

Manuela Rodríguez, María Gabriela Rueda y Juan Jacobo Mantilla se ubicaron en los más alto del podio durante el segundo día de competencia.

Redacción Deportes
14 de septiembre de 2025 - 03:38 p. m.
La bogotana Gabriela Rueda es una de los referentes del patinaje colombiano.
Foto: Juegos Mundiales de Chengdú 2025
La delegación colombiana de patinaje volvió a dar muestras de su poderío este domingo en el Mundial de Patinaje que se disputa en Beidaihe, China. Los representantes tricolores sumaron cinco nuevas medallas en la segunda jornada de competencia, tres de ellas de oro y dos de plata.

La cosecha abrió con la categoría juvenil damas en la prueba de los 10.000 metros eliminación. En ella, Manuela Rodríguez se encargó de encender la fiesta con un espectacular oro que le dio a Colombia el primer metal del día. Su compatriota Mariana Imitola, cruzó la meta en el segundo lugar y aseguró la plata.

Luego llegó el turno de las mayores y nuevamente los colores colombianos ondearon en lo más alto. Gabriela Rueda, llamada a ser protagonista en este campeonato y quien viene de destacarse en los Juegos Mundiales de Chengdú, se coronó campeona mundial en los 10.000 metros eliminación.

La patinadora bogotana ratificó su condición de favorita y dio una muestra de carácter en la parte final de la prueba. En el podio la acompañó Luz Karime Garzón, quien también completó una brillante carrera y se adjudicó la medalla de plata.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de la categoría mayores varones, también en los 10.000 metros eliminación. Allí, Jacobo Mantilla —también múltiple medallista en Chengdú 2025— fue el encargado de extender la cosecha y lo hizo con autoridad, imponiéndose en la final para quedarse con el oro.

Temas recomendados:

Mundial de Patinaje

Beidaihe

Federación Colombiana de Patinaje

Gabriela Rueda

Jacobo Mantilla

Manuela Rodríguez

Mariana Imitola

Luz Karime Garzón

Patinaje

 

Melmalo(21794)Hace 45 minutos
Colombia potencia mundial en patinaje, felicitaciones a los/las campeones.
