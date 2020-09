La alternancia de terreno quebrado, etapas llanas y media y alta montaña, decantó rápidamente los candidatos a ganar el Tour de Francia 2020. Los Pirineos confirmaron una nueva estrella, Tadej Pogacar, y que Colombia y Eslovenia son la nueva sangre del ciclismo mundial. Entre sus representantes debería salir el Campeón.

El Tour de Francia es una carrera de largo aliento y demanda para mantener la cadencia y conservar y dosificar la energía por más de 3.000 kilómetros, y desplegar el esfuerzo máximo en el momento justo. Llegar vestido de amarillo a París es una construcción estratégica y física, similar a una carrera atlética de 10.000 metros planos; un proceso de selección en el que muchos ciclistas quedan en el camino y los pocos elegidos -progresando de menos a más- alcanzan la victoria o el podio.

Y al concluir las primeras nueve etapas y 1.383 kms de esa batalla táctica, el Tour cumplió su primera jornada de descanso con los candidatos definidos. Falta disputarse el 60% de la prueba pero es claro que el Campeón debería salir del Top-10 actual y en él, por primera vez en la historia hay cuatro colombianos; Egan Bernal (2°), Nairo Quintana (5°), Rigoberto Urán (6°) y el debutante Miguel Angel López (9°). Todos ellos son líderes de equipo y dentro de un margen de 1.15″ con el líder, el esloveno Primoz Roglic.

Hace un año la diferencia entre el sorpresivo líder Julian Alaphilippe y Rigoberto Urán (13° y tercer candidato colombiano), eran 3.13″ a estas alturas del Tour. La competencia en 2020 es más cerrada, tanto en tiempo como en calidad ciclística. Del Top-10 en el primer descanso en 2019, sólo seis se mantuvieron en él hasta París y Egan Bernal que estaba 3°, llegó a París de amarillo. Alaphilippe no resistió el desgaste y finalizó quinto.

De los diez primeros hoy en la tabla, es muy factible –por lo demostrado en carrera, el nivel y su preparación- que nueve se mantengan. El Tour 2020 es atípico y tardío por la pandemia mundial del Covid-19, pero los más fuertes siempre perduran y las próximas dos semanas con una altísima dosis de montaña y diez exigentes cimas de primera categoría y tres finales de etapa en alto, sentenciarán –como ha sido casi constante- La Grande Boucle.

Hasta ahora han habido escaramuzas y los favoritos, excepción del fogoso novato Tadej Pogacar, no han desperdiciado esfuerzos ni atacado en firme, aunque ya mostraron sus cartas y entre ellos Egan Bernal y Nairo Quintana tantearon en dos arrancadas en los Pirineos a sus rivales y dejaron en claro que están para pelear el Tour y disputarle a la dupla de eslovenos la gloria que hasta ahora transitoriamente disfrutan.

Roglic y Pogacar vencieron etapas, y este último confirmó mi apreciación inicial del Tour 2020, con aroma colombiano el domingo 30 de agosto (* aquí hay que pnerle el vínculo al artículo), que es el hombre sorpresa y había que contar con él. Roglic aventaja a Bernal por 21″ ganados en bonificaciones es líder con 21″ de ventaja sobre Bernal, casi la misma ventaja que el colombiano tiene sobre su doble esloveno, quien es 7° a 23″.

Baraja reducida pero campeona

La selección de favoritos a conquistar el Tour 2020 es la más acreditada de la última década. Excepto el sorprendente escalador francés Guillaume Martin (3° a 28″), los primeros nueve de la tabla han vencido una Gran Vuelta (Egan es el campeón del Tour, Nairo ganó el Giro 2014 y la vuelta 2016, y fue subcampeón del Tour en 2013 y 2015, Roglic ganó la Vuelta 2019 y Adam Yates la de 2018).

Por su parte, han hecho podio Rigoberto Urán (subcampeón de los Giros 2013 y 2014 y del Tour 2017), Romain Bardet (subcampeón del Tour 2016 y 3° en 2017), Pogacar 3° en la Vuelta 2019 y “Supermán” López 3° en el Giro y la Vuelta en 2018.

Semejante cartel digno de una super producción de Hollywood, no se presentaba desde hacía muchos años en el Tour. Y el caso único de cuatro colombianos en el Top-10 sólo tiene un antecedente; la Vuelta a España de 1987 que ganó el mejor escalador que ha dado Colombia, Luis “lucho” Herrera. Ese año Oscar de J Vargas fue quinto, Henry “cebollita” Cárdenas 9° y Omar “el zorro” Hernández 10°, pero habían largado la carrera 24 pedalistas integrando dos equipos nacionales (Café de Colombia y Ryalcao-Postobón) y en escuadras europeas. En el Tour 2020 participan en cambio 10 ciclistas colombianos.

Otro detalle interesante es que en el Tour hay seis colombianos entre los 20 primeros, con Sergio Higuita 19° y Esteban Chaves vigésimo. En aquella histórica Vuelta a España en que además se ganaron cuatro etapas y los campeonatos de Montaña y por equipos, otros cuatro nacionales llegaron a Madrid en el Top-20; Pedro Saúl Morales 13°,Patrocinio Jiménez 16°, Martín Ramírez 18° y Argemiro “el polaco” Bohórquez termino 20°.

Esa Vuelta a España tiene otra coincidencia con el momento actual: partió de Benidorm, el famoso balneario español de la Costa Blanca. El Tour 2020 salió de Niza, en la Riviera francesa, en la Costa Azul. Premonición?

Semana de pasión

El inusual perfil topográfico del Tour de este año -encadenando en sus primeros nueve días terreno llano y cumbres alternadas día de por medio con vertiginosos descensos a más de 90kms/hora por carreteras estrechas- que los ciclistas han recorrido a 35,8 kms/hora de velocidad promedio, cobró sus primeras víctimas y seguramente habrá pedalistas a los que les pasará factura en los próximos días.

Para tener una referencia, el promedio general del Tour 2019 (en condiciones normales) fue de 40,5 km/hora y tuvo 1.644 kms de terreno prácticamente llano (incluyendo una contra-reloj por equipos de 27,6 kms) y sólo una etapa de montaña; la sexta que terminó en La Planche des Belles Filles donde este año llega la contra-reloj de la penúltima etapa con final en alto.

El desgaste ha sido muy alto. Para Chris Boardman, campeón olímpico de velocidad, record mundial de la hora y líder del Tour de France en en tres ocasiones, “mantener este ritmo de carrera por tres semanas es imposible. Es una locura que con una preparación alterada por el Covid-19 pasará factura a muchos pedalistas y varios favoritos”, explicó “el profesor”, uno de los comentaristas estelares de la cadena británica de Televisión ITV, que transmite in situ y en directo todas las etapas del Tour 2020, de principio a fin.

De la lista de favoritos iniciales para figurar ya desparecieron los franceses Thibaut Pinot y Julian Alaphilippe, el irlandés Dan Martín líder del equipo Israel Start-Up, el alemán Emanuel Buchmann (sorpresivo 4° puesto en 2019) , mientras que abandonaron los italianos Fabio Aru y Dominico Pozzovivo.

La segunda semana será fundamental para terminar de filtrar el Tour y establecer diferencias de tiempo importantes porque este es un verdadero Tour para escaladores y desde el jueves vuelve la montaña y bonificaciones importantes. Los sprinters tendrán los primeros dos días para lucirse pero entre jueves y domingo habrá 19 cimas y cinco de ellas (Viernes y Domingo) serán fundamentales para las aspiraciones.

El equipo Jumbo Visma ha asumido la conducción de la carrera pero tendrá que gastar energía defendiendo a su líder Roglic, mientras otras escuadras estarán agazapadas a la espera de que desfallezcan algunas de sus fichas. Es ciertamente el equipo más fuerte y se nutre de excelentes rodadores, pero los vientos de costado y las aspiraciones de otros equipos pueden jugar en su contra.

Además de ello, los ciclistas colombianos demostraron que aprendieron la lección de los cortes del pelotón, saben ubicarse, estuvieron vigilantes y en la séptima etapa no se dejaron sorprender en los abanicos y llegaron adelante.

La táctica del Ineos de Egan Bernal y otras escuadras de colombianos es en cambio defensiva, aunque el equipo británico de Bernal tiene un grupo reconocido de experimentados rodadores que siempre están adelante. En cambio ha reservado a Pavel Sivakov (último en la general) y a Andrey Amador para que se recuperen de sus caídas y estén en forma para defender a su líder en la montaña definitiva. Otros equipos han hecho igual con miras a los Alpes en la tercera semana; Jumbo a Tony Martin, Education First a Connor Swift, Emirates a David de la Cruz, Movistar a Imanol Ervito y Bahrain-McLaren a Wouter Poels, todos ellos a más de 2 horas en la general.

Cimas de verdad

La montaña del Tour, excepción la dureza del Port de Balés (fuera de categoría) el sábado en los Pirineos, a una altitud de 1.755ms ha sido poco exigente pero si desgastadora. La cima es hasta hoy la más alta que han cruzado los ciclistas pero ahora llegan ascensos hasta casi 2.000 metros con pendientes violentas y largas favorables a los escaladores natos y de largo aliento como los colombianos.

El jueves, en la etapa más larga del Tour 2020 (218 km) se probarán fuerzas con 4 cimas pero el viernes en la meta del Pas de Peyrol (Puy Mary) muchos quedarán descolgados. Es un ascenso final de 5,4km con pediente del 8,1%, con un tramo de 15% de gradiente, y al cual los ciclistas llegarán al límite después de pasar el Col de Neronne once kilómetros antes; un puerto con bonificación, de apenas 3,8km e inclinación promedio del 9,1%.

El sábado con 5 cimas menores puede ser la necesaria transición para disputar una trascendental jornada el domingo con 3 puertos de 1ª categoría y el inusual ascenso al Grand Colombier por tres de sus cuatro caras, donde terminará la agonía de la semana. Serán más de 75 kilómetros con tres ascensos infernales y el decisivo Colombier: 17 kilómetros al 7,1% desde Culoz, donde en el Tour 2016, el caleño Jarlinson Pantano ganó la 15° etapa. De Culoz, a 236 ms de altura, se asciende hasta 1.501ms con dos tramos de rampas al 12%. Serán muchos los llamados pero pocos los elegidos.

El 9 de Julio de 2017, el hoy compañero de Nairo Quintana en el Arkea-Samsic, Warren Barguil, cruzó primero el Grand Colombier en la novena etapa del Tour (última antes del primer descanso) y en esta ocasión será un apoyo decisivo para Nairo Quintana. Roglic pasó 4° pero llegó después a la meta a más de 4 minutos.

Ese día la etapa con final en Chambéry, la ganó en un furibundo embalaje Rigoberto Urán portando la vistosa camiseta verde de su equipo Cannondale (su único triunfo); se metió 4° en la general a 55″ de Chris Froome y detrás de Fabio Aru y Romain Bardet. Urán terminaría luego subcampeón en París, a 54″ de Froome. Su sabiduría para correr y en proceso acelerado de recuperación son un punto fuerte.

Las dos cartas francesas, Guillaume Martin y Romain Bardet, son de cuidado. Ambos concentran anualmente su preparación para disputar únicamente el Tour. Por tanto, tienen el proceso asimilado, sin desgastes muy altos. Guillaume cada año progresa mientras Bardet está en la madurez de los 30 años y cambiará de equipo y pasará aser el líder del Sunweb el año próximo. Martin puede ser tentado por un grande y dejar Cofidis.

Egan Bernal es ya segundo y líder entre los jóvenes, va de más a menos y ha dicho que tiene confianza para la segunda parte del Tour, Miguel Angel López cree que un podio es posible y Nairo Quintana está en un punto crucial de su carrera, motivado, feliz, respaldado y no olvidemos, líder de un equipo francés y en plena madurez ciclística.

Matt Rendell, el periodista británico que más conoce el ciclismo colombiano, ha comentado que “nunca había visto a Nairo tan motivado,. No es Nairoman, es a New Man (un nuevo hombre), feliz y combativo después de dos años finales difíciles por el mal ambiente en su contra en Movistar”. Rendell fue Jefe de Prensa un año de Movistar, conoce la idiosincrasia de los pedalistas colombianos y sus dos libros “Kings of the Mountains” (Los Reyes de las Montañas), un clásico publicado en 2002, y “Colombia es Pasión”, lanzado en febrero de este año, son los más completos que hasta hoy se han escrito en inglés sobre la historia de los escarabajos. El simple hecho de que el título del último sea en español, demuestra la importancia mundial que hoy tiene el ciclismo colombiano. Y Matt Rendell sabe de qué habla.

A su vez, Xabier Artetxe, el entrenador de Egan en Ineos, recordó que el año anterior no largó en la mejor condición por el accidente en que se rompió la clávicula dos meses antes del Tour. “A pesar de perder con Alaphilippe 1.36” en la contra-reloj individual plana y luego 45″ más en un mal día, en la tercera semana consiguió su pico de forma y ganó el Tour”. Este año Egan ha llegado en plena forma, sin accidentes y con una preparación sólo interrumpida por el Covid-19 y la cuarentena.

Pero la pandemia afectó a todo el pelotón y sus rivales. Será el más fuerte el que triunfe y por lo visto, la preparación altura y condiciones climáticas más favorables en las montañas europeas en septiembre (temperaturas más bajas, incluso similares a las del altiplano colombiano, hay razones poderosas para el optimismo.

Al final de la semana sabremos si las opciones han crecido y si podemos vislumbrar de nuevo la victoria, un podio con colombianos y un sueño amarillo convertido en tricolor.