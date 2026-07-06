Inglaterra pone contra las cuerdas a la FIFA: exige levantarle la roja a Jarell Quansah

Jarell Quansah, jugador de inglaterra. Foto: EFE - José Méndez

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La polémica por el caso de Folarin Balogun sigue generando repercusiones en el Mundial 2026. Esta vez fue Inglaterra la que alzó la voz luego de la expulsión de Jarell Quansah contra México en los octavos de final, una tarjeta roja que lo dejaría fuera del duelo de cuartos de final contra Noruega. En territorio británico consideran que, tras la decisión de la FIFA de revocar la suspensión de Balogun, el mismo criterio debería aplicarse al defensor inglés.

Quansah fue expulsado de manera directa durante el compromiso contra México. Aunque en Inglaterra reconocen que la decisión arbitral fue correcta, consideran que la FIFA debe actuar con coherencia en la aplicación de sus reglamentos.

La controversia llegó incluso al ámbito político. Noah Law, diputado del Partido Laborista y miembro del Parlamento británico, envió una carta oficial al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, solicitando que se retrase la suspensión de Quansah mientras se revisa el caso. En su petición, aseguró que no busca cuestionar la expulsión, sino exigir igualdad de trato para todas las selecciones participantes.

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A ese reclamo se sumó la diputada Caroline Dinenage, quien pidió a la FIFA explicar de manera urgente por qué la sanción de Balogun fue anulada. La decisión del máximo organismo del fútbol ha provocado una fuerte reacción entre la afición inglesa, que incluso ha pedido que el Gobierno británico intervenga para defender los intereses de su selección.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, tampoco ocultó su inconformidad. En tono irónico, el técnico alemán lanzó una frase que rápidamente se hizo viral: “¿Debería Harry Kane preguntárselo al presidente Trump? ¡Quizás!”. Además, cuestionó la falta de coherencia en las decisiones arbitrales y disciplinarias del torneo, asegurando que situaciones como esta abren un debate sobre “dónde empieza esto y dónde acaba”.

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Con Inglaterra clasificada a los cuartos de final, el caso Quansah promete seguir dando de qué hablar. La FIFA, por ahora, mantiene silencio mientras crecen las críticas por la aparente desigualdad en el tratamiento de dos situaciones que muchos consideran similares.

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