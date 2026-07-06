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Se cerró una era: los números con los que Cristiano Ronaldo se despidió de los mundiales

Tras la eliminación de Portugal contra España, el delantero portugues puso punto final a su carrera en las Copas del Mundo.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
06 de julio de 2026 - 09:42 p. m.
Cristiano Ronaldo luego de la derrota de Portugal contra España.
Cristiano Ronaldo luego de la derrota de Portugal contra España.
Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF
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La derrota de Portugal por 1-0 contra España en los octavos de final del Mundial 2026 no solo significó el adiós de los lusos del torneo, sino también la despedida de Cristiano Ronaldo de las Copas del Mundo. A sus 41 años, el capitán portugués cerró una trayectoria inolvidable tras disputar seis ediciones consecutivas del torneo más importante del fútbol, dejando una huella imborrable con su selección.

Cristiano hizo historia al convertirse en el primer futbolista en marcar al menos un gol en seis Mundiales consecutivos: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. Su mejor actuación llegó en Alemania 2006, cuando llevó a Portugal hasta las semifinales, consolidándose desde entonces como el gran referente del combinado nacional.

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En total, el delantero portugués disputó 27 partidos, de los cuales fue titular en 26, acumuló 2.161 minutos sobre el terreno de juego y anotó 11 goles, además de repartir dos asistencias. Durante sus seis participaciones también recibió cuatro tarjetas amarillas y nunca fue expulsado, reflejando una carrera marcada por la constancia y el protagonismo en la máxima cita del fútbol.

Aunque Portugal no pudo prolongar su camino en el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo se marcha como una de las mayores leyendas en la historia del torneo.

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Cristiano Ronaldo: “Este será mi último Mundial”

Cristiano Ronaldo ya había anticipado que el Mundial de 2026 sería el último de su carrera. El delantero portugués aseguró que estaba disfrutando cada momento de la competición, consciente de que se trataba de su despedida de la máxima cita del fútbol.

“Disfrutar al máximo del que será mi último Mundial”, afirmó el capitán de Portugal. Incluso, con su característico sentido del humor, añadió: “Ojalá que no sea mañana mi último partido. Así me pueden matar un poco más”. Finalmente, la derrota por 1-0 contra España en los octavos de final puso fin a una trayectoria mundialista que se extendió por seis ediciones.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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