Tragedia en la Vuelta a Portugal: muere Finlay Tarling, ciclista británico de 19 años

Ciclistas en la Vuelta a Portugal. Foto: EFE - NUNO VEIGA

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Finlay Tarling, ciclista británico de 19 años, murió este viernes tras sufrir un grave accidente durante la octava etapa de la Vuelta a Portugal. El corredor galés chocó frontalmente contra un vehículo que circulaba en sentido contrario y que no hacía parte de la carrera. El accidente ocurrió cuando faltaban aproximadamente 20 kilómetros para la llegada. Debido a la gravedad del suceso, la organización decidió suspender la etapa y no se realizó la ceremonia del podio.

Tarling competía para el NSN Development Team, conjunto suizo al que se incorporó en 2025. La Vuelta a Portugal representaba su primera gran prueba como ciclista profesional y había mostrado buenas condiciones, especialmente en las contrarreloj: terminó 11.º en el prólogo y 15.º en la quinta etapa.

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El joven corredor también era conocido por su vínculo familiar con el ciclismo. Era el hermano menor de Josh Tarling, destacado ciclista británico que actualmente compite para el Netcompany INEOS.

“Los organizadores de la 87ª Vuelta a Portugal lamentan amargamente tener que anunciar el fallecimiento del corredor británico Finlay Tarling, del NSN Development Team, después de un grave accidente sufrido en la octava etapa de la carrera”, dice un comunicado.

Además, el presidente de Portugal expresó su “profundo pesar” por el trágico fallecimiento del corredor y lamentó un hecho que vuelve a poner de manifiesto los riesgos a los que se enfrentan los ciclistas durante las competencias en carretera.

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La muerte de Finlay Tarling enluta al ciclismo internacional y deja una profunda tristeza en el deporte, especialmente por tratarse de un corredor de apenas 19 años que comenzaba a construir su carrera.

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