Tronchon se impuso en una etapa de ataques y así quedó la general de la Vuelta a España 2026

El francés Bastien Tronchon se impuso en la llegada a Elche de la Sierra tras una etapa exigente con numerosos intentos por desordenar el pelotón. Foto: EFE - Javier Lizón

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La segunda semana de la Vuelta a España 2026 comenzó con una jornada de ataques, desgaste y una llegada reservada para los corredores más rápidos que lograron superar la selección. Bastien Tronchon (Groupama-FDJ United) fue quien terminó imponiéndose este martes en los 184,7 kilómetros entre Alcaraz y Elche de la Sierra, tras superar en el embalaje a Magnus Cort y Thibau Nys.

El francés detuvo el reloj en 4 horas, 7 minutos y 41 segundos y consiguió así quedarse con una etapa que durante buena parte de su recorrido estuvo marcada por una fuga numerosa y por los constantes movimientos en el pelotón. Cort, de Uno-X Mobility, terminó segundo, mientras que Nys, de Lidl-Trek, completó el podio. Wout van Aert fue cuarto y Alessandro Romele ocupó la quinta posición.

Una fuga de siete corredores tomó protagonismo

La jornada comenzó con varios intentos de escapada. Domen Novak, Jay Vine, Rémy Rochas, Magnus Cort, Finlay Pickering y Jesús Herrada alcanzaron a tomar distancia del pelotón, aunque el movimiento fue neutralizado poco después.

La fuga que finalmente se consolidó estuvo integrada por Enzo Paleni, Michael Gogl, Jasha Sütterlin, Fabian Weiss, Sinuhé Fernández e Iván Cobo. Posteriormente, Fredrik Dversnes consiguió saltar desde el grupo principal y enlazar con los seis corredores que marchaban en cabeza.

El movimiento no representaba una amenaza para los primeros puestos de la clasificación general. Paleni, el mejor ubicado entre los escapados, había comenzado la jornada en el puesto 50, a 58 minutos y 21 segundos del líder.

En el Puerto del Peralejo, primera subida puntuable del día, Paleni pasó en primer lugar, seguido por Weiss y Fernández. Durante esta parte de la carrera, Cofidis y Visma-Lease a Bike asumieron buena parte de la responsabilidad en el grupo principal.

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Fabian Weiss, protagonista de las metas intermedias

Weiss fue uno de los corredores más activos de la fuga. El suizo coronó primero el Puerto de Aýna, por delante de Sütterlin y Fernández, y posteriormente volvió a imponerse en el esprint intermedio de Hellín.

En esa meta, Weiss consiguió los 20 puntos disponibles y seis segundos de bonificación. Sütterlin obtuvo cuatro segundos, mientras que Gogl sumó los dos restantes.

La escapada comenzó a perder integrantes y cohesión durante la aproximación al Puerto de Socovos, mientras el aumento del ritmo también provocaba cortes en el pelotón. A unos 30 kilómetros de la llegada, Mads Pedersen quedó descolgado.

La carrera entró entonces en una fase de constantes ataques. Valentin Paret-Peintre, Eddie Dunbar, Will Barta, Pavel Sivakov y Kevin Vermaerke probaron movimientos desde el grupo principal. También lo hicieron Thibau Nys, Matthew Brennan y Tobias Halland Johannessen, aunque sus intentos no lograron consolidarse.

Dversnes resiste y la carrera se rompe antes de la meta

Fredrik Dversnes fue el hombre más fuerte de la fuga en el último puerto puntuable. El corredor de Uno-X Mobility coronó primero el Puerto de Socovos, ubicado a poco más de 21 kilómetros de la llegada, seguido por Michael Gogl e Iván Cobo.

Tras superar la subida, los ataques no cesaron. Brennan, Vermaerke, Johannessen y Axel Laurance intentaron romper la carrera, mientras Cobo y Gogl perdían contacto con la cabeza.

A menos de siete kilómetros de la meta, Sepp Kuss y Milan Vader también probaron suerte. Sin embargo, los diferentes grupos terminaron reagruándose. Kevin Vermaerke y Walter Calzoni llegaron a conectar con la cabeza antes de que ese movimiento fuera neutralizado a 3,6 kilómetros de Elche de la Sierra.

Calzoni volvió a atacar inmediatamente después, pero Visma-Lease a Bike organizó la persecución con Brennan. Yevgeniy Fedorov y Xabier Mikel Azparren fueron los últimos en intentar sorprender al grupo antes de que todo quedara encaminado para una llegada al sprint.

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Tronchon encuentra el momento perfecto

Con los corredores más rápidos todavía en carrera, la victoria se definió en una llegada ascendente en Elche de la Sierra. Tronchon encontró el momento preciso y se impuso ante Cort y Nys.

Van Aert terminó cuarto, mientras que Romele completó el top cinco. Finn Fisher-Black, Orluis Aular, Jordan Labrosse y Hugo Hofstetter ocuparon las siguientes posiciones.

La etapa no produjo modificaciones entre los principales aspirantes de la clasificación general, que terminaron con el mismo tiempo del vencedor. Entre ellos estuvieron Primoz Roglic, Felix Gall, Oscar Onley, Richard Carapaz, Mattias Skjelmose y Sepp Kuss.

La jornada también dejó abandonos y ausencias: Ben Turner abandonó la carrera durante la etapa, mientras que George Bennett y Henri-François Renard-Haquin no tomaron la salida.

Cartagena y Lorca, próximo reto en la etapa 11

La Vuelta a España continuará este miércoles con una etapa de 151,3 kilómetros entre Cartagena y Lorca. El recorrido tendrá 1.444 metros de desnivel acumulado y contará con el Alto del Morrión de Totana como principal dificultad.

La subida, de tercera categoría, tendrá 7,8 kilómetros al 4,5 % de pendiente media y finalizará a unos 30 kilómetros de la meta. El esprint intermedio bonificado estará ubicado en el kilómetro 111,9.

El final en Lorca también tendrá cierta exigencia, con un último kilómetro que presenta una pendiente media del 2,5 %.

Así quedaron las clasificaciones de la Vuelta a España 2026

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