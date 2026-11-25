La competencia tendrá como punto de salida y llegada la carrera 62, en la vía de servicio con calle 41,…

Medellín y varios municipios de Antioquia recibirán este domingo 29 de noviembre el UCI Gran Fondo World Series Colombia 2026, una competencia de ciclismo aficionado que reunirá a cerca de 1.500 deportistas nacionales e internacionales. El evento, que cuenta con el aval de la Federación Colombiana de Ciclismo, se disputará entre las 5:30 de la mañana y las 12:30 del mediodía y entregará cupos para el Súper Campeonato Mundial de Francia 2027.

La competencia tendrá como punto de salida y llegada la carrera 62, en la vía de servicio con calle 41, junto a Plaza Mayor Medellín. Los participantes podrán afrontar dos recorridos: el Gran Fondo, de 138 kilómetros, y el Medio Fondo, de 86 kilómetros, una distancia promocional. Ambos trazados atravesarán diferentes corredores viales de Medellín y municipios del departamento, con un recorrido que combinará las exigencias deportivas con los paisajes de Antioquia.

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Uno de los principales atractivos será la posibilidad de conseguir un cupo para el Súper Campeonato Mundial de Francia 2027. Según la organización, los ciclistas que terminen dentro del primer 25 % de los inscritos en su respectiva categoría de edad, tanto masculina como femenina y desde los 15 años, obtendrán el derecho a participar en la cita mundialista. Se estima que entre 200 y 250 deportistas conseguirán su clasificación.

El evento también tendrá una importante participación internacional. De los cerca de 1.500 ciclistas esperados, aproximadamente 300 llegarán desde el exterior, en representación de 24 países. Entre las delegaciones habrá participantes de Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, España, Bélgica, Países Bajos, Serbia, Corea del Sur y Costa de Marfil, entre otros territorios, lo que convertirá a Medellín en uno de los principales escenarios del ciclismo aficionado internacional durante el fin de semana.

Cierres viales del UCI Gran Fondo World Series Medellín 2026

La realización de la competencia implicará cierres viales totales y progresivos en Medellín y diferentes municipios de Antioquia. La primera restricción comenzará el sábado 28 de noviembre, a las 10:00 de la noche, en la carrera 62, entre las calles 33 y 43, donde estarán ubicadas la salida y la meta. Este tramo permanecerá cerrado hasta las 6:00 de la tarde del domingo 29 de noviembre. Las demás vías se habilitarán progresivamente después del paso del último ciclista.

Entre las 5:30 y las 10:30 de la mañana estarán cerradas la avenida Regional Oriental, entre la calle 33 y la calle 94, y la conexión por la variante de Niquía hacia Copacabana, Girardota, Hatillo, Matasanos y Don Matías. Por su parte, entre las 6:00 de la mañana y el mediodía habrá restricciones en el corredor Hatillo–Don Matías–Entrerríos–San Pedro–Boquerón, además de limitaciones a la circulación en sectores de San Pedro, San Félix, La Unión y El Tambo.

Los cierres también afectarán el occidente y el centro de Medellín. Entre las 8:30 de la mañana y las 12:30 del mediodía estará restringido el corredor entre Boquerón, San Cristóbal y la quebrada La Iguaná. El Túnel de Occidente, en sentido San Jerónimo–Medellín, tendrá cierre entre las 8:40 de la mañana y las 12:20 del mediodía. Asimismo, desde las 9:00 de la mañana hasta las 12:30 se presentarán restricciones en la carrera 65, la calle 50, las carreras 57 y 55 y la glorieta de San Juan.

Vías alternas y recomendaciones para los ciudadanos

Para facilitar la movilidad, las autoridades mantendrán habilitados diferentes corredores de Medellín, entre ellos las avenidas Oriental, El Poblado, Las Vegas y Guayabal, así como la Autopista Norte y la Autopista Sur, con restricciones específicas según el sentido y el tramo. También estarán disponibles conexiones como las calles 30, 33, 44, 58, 67, 77, 94 y 120. Para desplazamientos hacia Bello se recomienda utilizar la Autopista Norte, mientras que quienes viajen hacia Copacabana podrán tomar Carabobo y la vía Machado. Los trayectos hacia otros municipios contarán con alternativas por San Vicente, Concepción, Barbosa y diferentes corredores del departamento.

La organización recomendó a los habitantes de los sectores afectados programar con anticipación sus desplazamientos laborales, médicos y familiares, especialmente durante la mañana del domingo. También pidió a quienes quieran acompañar a los ciclistas permanecer sobre los andenes o detrás de las vallas de seguridad, evitar el ingreso a la calzada y mantener bajo supervisión a niños y mascotas. Los cruces estarán restringidos y solamente podrán realizarse cuando sean autorizados por la Policía de Carreteras o los agentes de tránsito. Los vehículos de emergencia tendrán paso controlado.

El UCI Gran Fondo World Series Colombia 2026 cuenta con el respaldo institucional de la Alcaldía de Medellín, la Federación Colombiana de Ciclismo, el Inder Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y otras entidades y empresas aliadas. Las inscripciones continúan abiertas para quienes deseen participar y buscar su clasificación al campeonato mundial de 2027. Los interesados pueden consultar los detalles de la competencia y realizar su registro a través de la página oficial www.ucigranfondocolombia.com.

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