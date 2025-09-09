Victoria de Egan en La Vuelta a España 2025: ¿por qué cortaron el final de etapa?

Las protestas en favor de Palestina volvieron a sabotear el final de la etapa en la Vuelta a España. Foto: AFP e Ineos

La etapa 16 de la Vuelta a España quedó marcada por un desenlace inédito: la organización se vio obligada a cortar el recorrido a falta de ocho kilómetros debido a las protestas en favor de Palestina que bloquearon la carretera en el tramo final.

Manifestantes ocuparon los accesos a la meta, lo que hizo imposible garantizar la seguridad de ciclistas y espectadores. La decisión, tomada de urgencia, trasladó la línea de llegada al repecho antes de la meta.

Allí, Egan Bernal venció a Mikel Landa y consiguió el primer triunfo de su carrera en la Ronda Ibérica.

Las protestas en favor de Palestina marcan La Vuelta

No es la primera vez en esta edición de la ronda ibérica que la carrera se ve alterada por incidentes de este tipo. En días anteriores, también hubo manifestaciones que interrumpieron el normal desarrollo de la carrera, con corredores y equipos expresando preocupación por la falta de garantías. Estos episodios han convertido a la Vuelta en un escenario visible para reivindicaciones políticas, en especial durante su paso por zonas con gran afluencia de público.

La situación ha generado un fuerte debate entre organizadores y autoridades locales, que reconocen la dificultad de controlar cada punto del recorrido en una prueba tan extensa. El riesgo no solo afecta la competitividad de la carrera, sino también la integridad de los deportistas, obligados a convivir con la incertidumbre de no saber si podrán completar la jornada.

De cara al cierre de la competencia, las alarmas están encendidas. Ya circulan advertencias sobre posibles intentos de sabotaje en la etapa final en Madrid, prevista para este domingo. La organización refuerza medidas de seguridad, pero persiste la duda sobre si será suficiente para evitar nuevos incidentes que empañen la conclusión de una de las tres grandes del ciclismo mundial.

