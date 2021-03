El pedalista colombiano del Education First sufrió una grave caída en la segunda etapa de la carrera, lo cual no le permitió alcanzar su mejor rendimiento en las posteriores jornadas.

En la sexta etapa de la París-Niza el colombiano Daniel Arroyave, del Education First, se vio obligado a abandonar la competición, luego de sufrir durante varios días por una grave caída que tuvo en la segunda etapa de la carrera.

Arroyave explicó que el comienzo de la competencia fue muy difícil porque en el pelotón había mucho nerviosismo antes de iniciar la la carrera y se estaba yendo muy rápido.

“Mis sensaciones fueron buenas a nivel deportivo, pero así es el ciclismo y muchas veces hay caídas que son inevitables y no te puedes salvar de ellas. Eso es complicado”

Además, Arroyave agregó que: “Hoy me tuve que retirar porque ya era muy fuerte el dolor en mi rodilla por los golpes de las primeras caídas. Este es el mundo del ciclismo, es como una ruleta”.

El pedalista colombiano pasará a una fase de observación por los médicos de su equipo para tratar de recuperarse pronto y volver a las competencias.

“La temporada apenas comienza, pero la París-Niza me enseñó mucho. Seguiré mi preparación y no bajaré la guardia. Todavía me queda por recorrer un camino muy bonito”, concluyó.

Con la retirada de Arroyave, el único colombiano que queda en competencia es Sergio Luis Henao, que tuvo un buen día en la sexta jornada y llegó con la cabeza de la carrera, que vio cómo Primoz Roglic se adjudicó la victoria de la etapa y se mantuvo firme en la primera posición de la clasificación general.