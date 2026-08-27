Vuelta a España 2026, etapa 7: recorrido, planimetría, hora y dónde ver en Colombia

Tadej Pogacar en la sexta etapa. Foto: EFE - Antonio Porras

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La Vuelta a España 2026 continúa este viernes 28 de agosto con la séptima etapa, una jornada de montaña que llevará al pelotón desde Vall d’Alba hasta la estación de esquí de Aramón Valdelinares, en Teruel.

La fracción tendrá una distancia de 149,8 kilómetros y será la primera llegada en alto de esta edición, después de que la tercera etapa fuera anulada por las condiciones climáticas.

Pogacar, el líder que busca ampliar su ventaja en Valdelinares

Tadej Pogacar afrontará la séptima etapa como líder de la clasificación general y con la confianza que le dan sus tres victorias en lo que va de la Vuelta a España. El esloveno aventaja por 3:34 a Enric Mas, segundo, y tendrá en la llegada a Valdelinares una nueva oportunidad para aumentar las diferencias con sus principales rivales. La exigente subida final podría favorecer sus condiciones como escalador y convertirse en uno de los primeros escenarios para que el líder vuelva a poner a prueba a Roglic, Carapaz y Mas.

Harold Tejada, a defender el ‘top 10’ de la Vuelta a España

Harold Tejada llega a la séptima etapa como el mejor colombiano de la clasificación general. El corredor del Astana ocupa el décimo puesto, a 6:30 de Pogacar, después de protagonizar una destacada actuación en la sexta jornada, en la que terminó quinto. El resultado le permitió avanzar cuatro posiciones en la general y ahora tendrá el reto de responder en la primera llegada en alto de la carrera. Valdelinares será una prueba importante para Tejada, que buscará mantenerse entre los diez mejores y, si sus piernas responden, acercarse a los puestos de privilegio.

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¿Cómo será el recorrido de la etapa 7?

La jornada tendrá un perfil montañoso y acumulará cerca de 3.600 metros de desnivel positivo, por lo que será una de las primeras grandes pruebas para los aspirantes a la clasificación general.

El recorrido comenzará en Vall d’Alba y llevará progresivamente a los corredores hacia la provincia de Teruel. En el camino deberán superar varios puertos y ascensiones, entre ellos el Puerto El Remolcador y el Alto Fuente de Rubielos, antes de afrontar el ascenso definitivo a Valdelinares.

La clave de la etapa estará precisamente en los kilómetros finales. La subida a Aramón Valdelinares tendrá 9,8 kilómetros, con una pendiente media del 5,9 % y rampas que alcanzan hasta el 13 %. La meta estará situada a 1.963 metros de altitud, lo que convierte el final en un escenario ideal para que los favoritos intenten marcar diferencias.

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¿A qué hora es y dónde ver la etapa 7 de la Vuelta a España en Colombia?

Fecha: viernes 28 de agosto de 2026.

Hora de salida: 7:30 a. m., hora colombiana.

Llegada estimada: alrededor de las 11:30 a. m. en Colombia.

TV: señal HD2 de Caracol Televisión.

Online: Ditu.

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