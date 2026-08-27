¡Noche histórica en Zúrich! Dos récords mundiales de atletismo cayeron en menos de una hora

Masai Russell (izq.) y Alison dos Santos. Foto: EFE - ANDREAS BECKER

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El atletismo mundial vivió este jueves una jornada extraordinaria en el Weltklasse Zúrich, correspondiente a la Diamond League. En menos de 40 minutos, el brasileño Alison dos Santos y la estadounidense Masai Russell establecieron nuevos récords mundiales en los 400 metros vallas y los 100 metros vallas, respectivamente.

Dos Santos fue el primero en escribir su nombre en la historia. El brasileño ganó los 400 metros vallas masculinos con un tiempo de 45,80 segundos, superando por 14 centésimas el récord mundial que pertenecía al noruego Karsten Warholm.

El atleta salió desde el carril seis, con Warholm a su derecha, y tomó el control de la prueba a partir de la mitad del recorrido. Su registro, además, significó una mejora de 49 centésimas respecto a su anterior mejor marca personal, de 46,29 segundos. Warholm terminó segundo, con 46,69.

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Para Dos Santos, el logro tuvo un significado especial. El brasileño recordó su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde registró 46,7 segundos, una marca que en ese momento ya era más rápida que el récord mundial vigente. Desde entonces, tenía entre sus objetivos convertirse en el atleta que lograra romper la plusmarca. Además, destacó la importancia de haberlo conseguido compitiendo junto a Warholm, a quien considera una de sus grandes inspiraciones.

Poco después llegó el turno de Russell. La estadounidense se impuso en los 100 metros vallas femeninos con un tiempo de 12,09 segundos, mejorando el récord mundial y confirmando el gran momento que atraviesa.

Russell ya había corrido los 100 metros vallas en 12,14 segundos en mayo, entonces el segundo mejor registro de la historia, y había estado cerca de superar la plusmarca. En Zúrich finalmente consiguió el objetivo y se convirtió en la primera mujer desde Yordanka Donkova, en 1988, en ostentar simultáneamente el récord mundial y el título olímpico de la prueba.

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La atleta aseguró que se enteró del récord de Dos Santos mientras esperaba su carrera y consideró que la pista y las condiciones climáticas eran ideales. Incluso dejó una advertencia: sin viento favorable ya consiguió 12,09 segundos, por lo que cree que puede bajar de los 12 segundos si las condiciones la acompañan.

Los dos récords mundiales conseguidos en Zúrich están pendientes de ratificación oficial por parte de World Athletics.

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