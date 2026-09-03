Vuelta a España 2026: Buitrago resiste el acoso de Van Aert y sigue como líder de la montaña

Santiago Buitrago, con la camiseta de lunares azules, es el líder de la montaña. Foto: @teambahrainvictorious

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Santiago Buitrago volvió a hacerse sentir este jueves en la Vuelta a España 2026. El escalador de Bahrain-Victorious tuvo una buena actuación en las montañas andaluzas, donde tuvo lugar la duodécima etapa, sumando puntos clave para mantenerse en lo más alto de la clasificación de la montaña.

El ganador del día fue el joven esloveno Jakob Omrzel, que se impuso desde la fuga y coronó la victoria más importante de su precoz carrera.

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La jornada resultó especialmente exigente. El pelotón partió desde Vera y afrontó 166,6 kilómetros de recorrido, con un desnivel acumulado de 4.475 metros, el tercero más alto de la presente edición de la ronda ibérica.

Los corredores se enfrentaron primero a los Altos de Cabecico (8,4 km al 3,3 %), donde Buitrago se vio superado apenas por el belga Wout van Aert, de Visma | Lease a Bike. Aun así, al cruzar segundo, el bogotano sumó dos puntos más para la clasificación que lidera.

Luego llegó el turno de subir al Alto de Cóbdar (4,9 km al 4,5 %), puerto de primera donde Van Aert volvió a imponerse con el colombiano de escolta. Después encararon el Collado García, de segunda categoría, con el mismo resultado.

Hacia el cierre de la fracción, Buitrago sacó provecho de que los puertos restantes eran de primera categoría, más ideales para su perfil. Su rival belga no logró sostener el ritmo, y el corredor de Bahrain-Victorious cruzó primero el Alto de Velefique (13,1 km al 7,2 %), acumulando 17 puntos en lo que iba de la etapa.

En el último tramo, camino al Alto de Velefique y la meta en Calar Alto, a Buitrago ya no le alcanzó el combustible para pelear por la victoria de etapa. El colombiano perdió terreno en los kilómetros finales y el triunfo del día quedó en manos de Jakob Omrzel, que se impuso en la exigente subida almeriense.

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Los ciclistas que peleaban por la clasificación general completaron el recorrido con más de tres minutos de diferencia respecto al ganador de la jornada. Enric Mas, del Movistar Team, supo defender el liderato que asumió el pasado sábado, cuando Tadej Pogačar tuvo que abandonar la carrera tras una caída.

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