Internacional de Bogotá hace historia y anuncia a Mastercard como su patrocinador principal

La nueva camiseta de Internacional de Bogotá. Foto: Inter Bogotá

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Internacional de Bogotá anunció un acuerdo con Mastercard que convierte a la compañía en su nuevo patrocinador principal y marca un hecho inédito en el fútbol colombiano: es la primera vez que la multinacional establece una alianza de esta magnitud con un club del país.

El acuerdo busca ir más allá de la tradicional presencia de una marca en la camiseta. Mastercard estará vinculada a los equipos masculino y femenino de Inter Bogotá, además de tener presencia en los espacios físicos y digitales de la institución. La alianza también contempla experiencias exclusivas para los aficionados, preventas, activaciones y nuevas soluciones de pago alrededor de los partidos y las actividades del club.

La apuesta responde a la identidad con la que nació Inter Bogotá, un proyecto fundado en 2026 que pretende construir una relación diferente con sus aficionados a partir de tres conceptos: comunidad, cultura e innovación.

La llegada de Mastercard no se limitará a la exposición comercial. Uno de los principales objetivos del acuerdo es utilizar la tecnología para generar nuevas formas de interacción entre el club y sus seguidores, con experiencias que combinen fútbol, entretenimiento y soluciones digitales.

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Desde ambas organizaciones destacaron que la alianza permitirá desarrollar iniciativas pensadas para acercar a los aficionados al equipo y ofrecerles nuevas experiencias alrededor de los partidos. La intención es que la relación entre club, hinchas y patrocinador trascienda los 90 minutos y se extienda a diferentes espacios de la vida cotidiana.

En ese sentido, Mastercard aportará su experiencia en tecnología de pagos y entretenimiento para acompañar el crecimiento de un club que pretende establecer nuevos estándares en la manera de relacionarse con sus seguidores.

Inter Bogotá hace parte del Tylis-Porter Group, grupo que cuenta con inversionistas de reconocimiento internacional, entre ellos el actor y empresario Ryan Reynolds, la actriz Eva Longoria, la modelo Kate Upton y el exbeisbolista Justin Verlander.

El respaldo de este grupo hace parte de la apuesta por construir una institución con una visión que trascienda lo estrictamente deportivo. Desde su nacimiento, Inter Bogotá ha planteado un modelo que busca combinar fútbol, entretenimiento, cultura y negocios para posicionarse dentro del mercado colombiano y proyectarse hacia Latinoamérica.

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Ahora, con Mastercard como patrocinador principal, el club suma a una de las compañías financieras y tecnológicas más reconocidas del mundo a un proyecto que apenas comienza su recorrido.

La alianza representa, además, una señal de la ambición con la que Inter Bogotá pretende irrumpir en el fútbol colombiano. Más que ocupar un espacio en la camiseta, Mastercard se integrará a una estrategia que busca convertir al aficionado en el centro de nuevas experiencias y aprovechar la tecnología para construir una relación diferente con el club.

Con su primer año de existencia y una identidad todavía en construcción, Inter Bogotá ya empieza a marcar diferencias fuera de la cancha. Su acuerdo con Mastercard abre así una nueva etapa para el proyecto y plantea una apuesta por modernizar la experiencia del fútbol en Colombia y elevar su alcance hacia el mercado latinoamericano.

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