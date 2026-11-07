En la carrera masculina juvenil, Emanuel Restrepo, del Team Sistecrédito, se llevó la victoria de etapa, mientras que su compañero José Manuel Posada asumió…

La montaña empezó a marcar diferencias en la recta final de la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino 2026. Este sábado 7 de noviembre se disputó la cuarta etapa de las dos competencias, con un recorrido de 102,7 kilómetros entre Buga y La Habana, en el Valle del Cauca, que tuvo un exigente ascenso en los últimos kilómetros y dejó movimientos importantes en las clasificaciones generales.

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Vuelta del Porvenir y Tour Femenino 2026: ganadores de la etapa 4 y así va la general

En la carrera masculina juvenil, Emanuel Restrepo, del Team Sistecrédito, se llevó la victoria de etapa, mientras que su compañero José Manuel Posada asumió el liderato de la clasificación general. Por su parte, en el Tour Femenino, Lesly Aguirre, del Team Boyacá es para Vivirla, cruzó primera la meta, en una jornada que mantuvo a Jessenia Meneses, del Orgullo Paisa, al frente de la clasificación general.

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Emanuel Restrepo ganó la etapa y José Manuel Posada asumió el liderato

La cuarta jornada tuvo un recorrido que puso a prueba las condiciones de los corredores juveniles. Los 102,7 kilómetros comenzaron en Buga y pasaron por Yotoco, Vijes, La Tinaja, Cerrito y Guacarí, antes de afrontar el ascenso final hacia La Habana.

Emanuel Restrepo fue el más rápido de la jornada, al registrar un tiempo de 2 horas, 19 minutos y 30 segundos. El corredor del Team Sistecrédito también consiguió el liderato de la clasificación de la montaña.

El segundo lugar de la etapa fue para José Manuel Posada, compañero de equipo de Restrepo, mientras que Jhonatan Ricardo Cruz, de Fungero-Úmbita, completó el podio. Santiago Ruiz, del Orgullo Paisa, terminó cuarto.

Uno de los movimientos más importantes se presentó en la clasificación general, donde José Manuel Posada pasó a ocupar el primer puesto, con un acumulado de 8 horas, 11 minutos y 41 segundos. Santiago Ruiz quedó segundo, a seis segundos, mientras que Jhonatan Ricardo Cruz se ubicó tercero, a 19 segundos.

Así quedó el top 10 de la clasificación general masculina:

José Manuel Posada (Team Sistecrédito) – 8:11:41. Santiago Ruiz (Orgullo Paisa) – a 6 segundos. Jhonatan Ricardo Cruz (Fungero-Úmbita) – a 19 segundos. Thomas Mejía (Orgullo Paisa) – a 20 segundos. Omar Alberto Vásquez (Fungero-Úmbita) – a 22 segundos. Brandon Escobar (Nariño Sistemas) – a 36 segundos. José Luis García (Boyacá es para Vivirla) – a 37 segundos. Emanuel Restrepo (Team Sistecrédito) – a 49 segundos. Joel Alejandro Sandoval (Bogotá Team Capital) – a 51 segundos. Juan Esteban López (Team Sistecrédito) – a 1:11.

Además, Tomás Mejía, del Orgullo Paisa, se convirtió en el nuevo líder del sprint especial, mientras que Santiago Ruiz pasó a comandar la clasificación por puntos.

Lesly Aguirre ganó en el Tour Femenino, pero Jessenia Meneses sigue líder

En la competencia femenina, la jornada también tuvo como protagonista el ascenso hacia La Habana. Leslie Aguirre, del Team Boyacá es para Vivirla, consiguió la victoria de la cuarta etapa, después de completar un exigente recorrido que dejó diferencias entre las participantes.

Sin embargo, el resultado no modificó el nombre de la líder de la clasificación general. Jessenia Meneses, del Orgullo Paisa, conservó el primer puesto, con un tiempo acumulado de 9 horas, 19 minutos y 57 segundos.

Estefanía Sánchez, del Team Sistecrédito, ocupa la segunda casilla, a un segundo, mientras que Laura Rojas, también integrante de esa escuadra, es tercera, a tres segundos.

La clasificación general femenina quedó de la siguiente manera:

Yesenia Meneses (Orgullo Paisa) – 9:19:57. Estefanía Sánchez (Team Sistecrédito) – a 1 segundo. Laura Rojas (Team Sistecrédito) – a 3 segundos. Camila Valbuena (Bogotá IDRD Licibog) – a 13 segundos. Natalia Garzón (Team Sistecrédito) – a 20 segundos. Samara Bedoya (Team Sistecrédito) – a 1:17. Diana Peñuela (Team Sistecrédito) – a 1:32. Lesly Aguirre (Boyacá es para Vivirla) – a 1:35. Karen Viviescas (Team Bacx) – a 1:55. Luisa Valentina Morales (Avinal Carmen de Viboral) – a 2:13.

En las demás clasificaciones, Estefanía Sánchez asumió el liderato de la montaña, mientras que Paula Carrasco, del Oro Express Yo Cycling, se quedó con el primer puesto del sprint especial. Diana Peñuela continúa al frente de la clasificación por puntos y Natalia Garzón conserva el liderato de la categoría sub-23.

La quinta etapa será la última de la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino 2026

Las dos competencias llegarán a su jornada definitiva este domingo 8 de noviembre, cuando se dispute la quinta y última etapa de la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino 2026. La fracción se desarrollará en el circuito de La Carbonera, con un recorrido de 6,7 kilómetros por vuelta, al que los corredores y las corredoras deberán darle 15 giros para completar un total de 100,5 kilómetros.

Será el último desafío para definir a los campeones de las dos carreras. En la competencia masculina, José Manuel Posada defenderá el liderato frente a Santiago Ruiz y Jhonatan Ricardo Cruz, mientras que en el Tour Femenino Jessenia Meneses buscará conservar la primera posición ante la presión de Estefanía Sánchez y Laura Rojas, sus principales perseguidoras.

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