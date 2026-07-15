Waerenskjold sorprendió en el esprint y ganó la etapa 11 del Tour: así va la general

El noruego sorprendió con un ataque a 500 metros de la meta para quedarse con la victoria en una de las etapas más rápidas de la historia del Tour. Fernando Gaviria superó un problema mecánico en el cierre y terminó noveno. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

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La velocidad marcó una jornada para el recuerdo en el Tour de Francia 2026. En una etapa que podría convertirse oficialmente en la más rápida de la historia de la carrera, el noruego Soren Waerenskjold aprovechó un ataque lejano en los últimos 500 metros para quedarse con la victoria en Nevers, mientras que los favoritos a la clasificación general cruzaron juntos la meta y Egan Bernal volvió a mantenerse entre los hombres llamados a pelear por los puestos de honor.

La undécima fracción, disputada sobre 161,3 kilómetros entre Vichy y Nevers, se resolvió en un embalaje masivo tras la captura de la fuga a 6,7 kilómetros del final. Allí apareció el corredor del Uno-X Mobility, quien sorprendió a los velocistas con un lanzamiento anticipado que nadie pudo neutralizar. Olav Kooij terminó segundo y Jasper Philipsen completó el podio.

Un ataque perfecto para estrenar su palmarés

El desenlace parecía preparado para un esprint convencional. Decathlon-CMA CGM tomó el control del pelotón en los kilómetros finales, mientras los equipos de los principales embaladores organizaban sus trenes para disputar la victoria.

Sin embargo, Waerenskjold cambió el libreto. El noruego aceleró cuando todavía restaban 500 metros para la llegada y mantuvo la potencia suficiente para resistir el regreso de Kooij, consiguiendo así su primera victoria en el Tour de Francia y la decimonovena de su carrera profesional.

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La etapa también dejó una marca que podría entrar en los libros de historia. El vencedor recorrió los 161,3 kilómetros en 3 horas, 10 minutos y 6 segundos, para una velocidad media de 50,91 km/h, un registro pendiente de confirmación oficial como el más rápido logrado en una etapa en línea del Tour.

Pogacar conserva el maillot amarillo

El esprint no modificó la lucha por la clasificación general. Tadej Pogacar sigue al frente de la carrera con una ventaja de 3 minutos y 36 segundos sobre Jonas Vingegaard, mientras que Remco Evenepoel continúa tercero a 4:06.

Por su parte, Juan Ayuso permanece como el mejor español de la competencia, ubicado en la cuarta posición, a 4 minutos y 22 segundos del líder.

Los colombianos reservaron energías

La jornada fue tranquila para la mayoría de los colombianos con aspiraciones en la montaña. Egan Bernal, Einer Rubio, Harold Tejada y Sergio Higuita priorizaron conservar fuerzas antes de las próximas etapas de mayor exigencia.

El único que volvió a buscar protagonismo fue Fernando Gaviria, quien tenía una nueva oportunidad para pelear el esprint. Sin embargo, cuando restaban menos de diez kilómetros de la línea de meta, sufrió un problema mecánico que lo obligó a perder posiciones respecto al grupo de velocistas.

Aunque logró regresar al pelotón a pocos kilómetros de la meta, tuvo que lanzar su embalaje desde atrás y terminó noveno, un resultado que dejó sensaciones positivas por la recuperación realizada, pero que le impidió disputar la victoria en igualdad de condiciones. El colombiano todavía tendrá un par de oportunidades más para intentar una actuación destacada en las etapas llanas que restan.

En cuanto a los hombres de la clasificación general, Egan Bernal y Einer Rubio cruzaron la meta con el mismo tiempo del grupo principal y de los favoritos. Harold Tejada cedió más de dos minutos tras optar por una jornada de recuperación, mientras que Sergio Higuita perdió un minuto respecto al pelotón principal.

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Bernal, por su parte, se mantiene dentro del top 10 de la clasificación general, sigue cerca del grupo de candidatos al podio y conserva el objetivo de buscar una victoria de etapa en la alta montaña durante la segunda mitad del Tour.

Lo que viene en el Tour de Francia

La competencia continuará este jueves con la duodécima etapa, de 179,1 kilómetros entre el circuito de Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saone. El recorrido presenta 1.412 metros de desnivel y tres cotas de cuarta categoría, aunque el perfil vuelve a favorecer un desenlace entre los velocistas.

Clasificaciones de la etapa y la general

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