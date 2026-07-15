¿IndyCar y F1 en Barranquilla? Esto fue lo que reveló Alejandro Char sobre las negociaciones

Alejandro Char entregó nuevos detalles sobre las gestiones para llevar competencias internacionales de automovilismo a Barranquilla. El alcalde habló del avance de las conversaciones con IndyCar y del estado del proyecto de Fórmula 1, dos iniciativas que siguen en marcha para la ciudad. Foto: EFE - Paul Hurley

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Antes del próximo Mundial de la FIFA, Barranquilla podría convertirse en la primera ciudad fuera de Estados Unidos y Canadá en recibir una válida de la IndyCar. Ese es el objetivo que expuso el alcalde Alejandro Char, quien aseguró que las conversaciones con la categoría de monoplazas estadounidense avanzan a buen ritmo y que incluso ya se trabaja en el diseño del circuito que recorrería algunos de los sectores más representativos de la capital del Atlántico.

En declaraciones recientes a diferentes medios nacionales, el mandatario reveló que la alta dirección de IndyCar visitó recientemente la ciudad para revisar los aspectos técnicos del proyecto, mientras que Juan Pablo Montoya asumió un papel clave como puente entre Barranquilla y los directivos de la categoría, encabezados por Mark Miles, presidente y director ejecutivo de Penske Entertainment.

Barranquilla ya diseña el circuito para la IndyCar

Según explicó Char, la ciudad ya cuenta con un primer diseño del trazado, que tendría 4,3 kilómetros de extensión y pasaría por el Malecón del Río y la Vía 40, además de incluir curvas que todavía se encuentran en etapa de planificación.

El alcalde indicó que la reciente visita de la cúpula de IndyCar permitió avanzar en la revisión técnica del recorrido y aseguró que el proyecto está en una fase mucho más avanzada de lo que estaba hace algunos meses.

Uno de los nombres que más ha destacado en estas negociaciones es el de Juan Pablo Montoya, quien, según Char, ha sido determinante para acercar a las partes gracias al reconocimiento que conserva dentro del automovilismo internacional. El ex piloto colombiano participa en las conversaciones entre la Alcaldía y Penske Entertainment, empresa propietaria de la IndyCar y del Indianapolis Motor Speedway.

El objetivo: debutar antes de 2028

El mandatario aseguró que la aspiración es que Barranquilla reciba una válida antes de 2028, lo que convertiría a la ciudad en la primera sede de IndyCar fuera de Norteamérica, ya que actualmente el campeonato solo disputa competencias en Estados Unidos y Canadá.

No obstante, aclaró que la fecha definitiva dependerá de los resultados de las evaluaciones técnicas. Incluso señaló que el próximo 16 de agosto podría ser una jornada clave para el proyecto, pues ese día Juan Pablo Montoya estará en Barranquilla junto a su hijo Sebastián en un evento automovilístico y también se espera la visita de Mark Miles.

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De acuerdo con Char, esa reunión podría servir para anunciar oficialmente un acuerdo que permitiría que la ciudad albergue la categoría durante cinco años o más. Aún no está definido si el estreno sería en 2027 o en 2028.

La ciudad tendría que realizar inversiones

El alcalde reconoció que la llegada de la competencia exigirá obras de adecuación. Explicó que, aunque Barranquilla cuenta con vías apropiadas en la zona proyectada, será necesario construir algunas curvas, peraltes e intervenir predios privados para completar el circuito.

La administración todavía no ha cuantificado el monto total de la inversión requerida, aunque Char afirmó que existe entusiasmo alrededor del proyecto y que diferentes sectores de la ciudad respaldan la iniciativa.

La Fórmula 1 sigue sobre la mesa

Aunque las negociaciones con IndyCar son las que presentan mayores avances, Char insistió en que el proyecto de la Fórmula 1 no ha sido descartado. Según explicó, Barranquilla continúa trabajando en ambos frentes, aunque la firma del acuerdo con la máxima categoría del automovilismo se ha visto afectada por factores internacionales.

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El alcalde atribuyó parte de esa demora al conflicto en Medio Oriente, señalando que la situación ha impactado el calendario de varias carreras en Asia y ha frenado el cierre de algunos documentos relacionados con el proyecto.

También aseguró que, en caso de concretarse, la Fórmula 1 utilizaría prácticamente el mismo trazado que se desarrolla para la IndyCar, por lo que ambas iniciativas son compatibles.

Impacto económico y turístico para Barranquilla

Char sostuvo que una carrera de estas características representaría un importante impulso para la economía local. Según sus cálculos, un fin de semana de competencia podría atraer entre 40.000 y 100.000 visitantes, lo que implicaría ampliar la capacidad hotelera, fortalecer la oferta gastronómica y coordinar la operación aeroportuaria con ciudades cercanas como Santa Marta y Cartagena.

El mandatario afirmó que Barranquilla ya ha demostrado capacidad para recibir eventos masivos gracias a la organización de partidos de la selección de Colombia, el Carnaval y conciertos de gran formato, como los realizados por Shakira.

Además, recordó que la ciudad también se prepara para recibir la final única de la Copa Sudamericana en un estadio Metropolitano que tendrá capacidad para 65.000 espectadores, otro de los eventos con los que busca consolidarse como escenario de grandes espectáculos internacionales.

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