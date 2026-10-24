Colombia debutó con goleada 6-1 en el Mundial Sub-15: así se juega el novedoso torneo

Los dirigidos por el bogotano Francisco López se impusieron gracias a los dobletes de Matías Castro y Esneider García, además de los tantos de Eduardo Luquerna y Juan Burbano. La tricolor mostró su contundencia…

La selección de Colombia comenzó con una contundente victoria su participación en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026. La Tricolor goleó 6-1 a Esuatini, representante del fútbol africano, este sábado 24 de octubre, en el Complejo Deportivo Hovsan de Bakú, Azerbaiyán, durante la primera jornada de la fase de grupos.

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Los dirigidos por el bogotano Francisco López se impusieron gracias a los dobletes de Matías Castro y Esneider García, además de los tantos de Eduardo Luquerna y Juan Burbano. La tricolor mostró su contundencia ofensiva ante el modesto combinado africano, que apenas pudo acortar ligeramente la diferencia en el marcador por intermedio de Innocent Kaye.

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El certamen, organizado por la FIFA junto con la Asociación de Federaciones de Fútbol de Azerbaiyán, celebra su primera edición y busca ofrecer experiencia internacional a futbolistas en formación. El próximo desafío del combinado nacional será ante Samoa, combinado de Oceanía. Será este domingo 25 de octubre, a las 00:00, hora colombiana.

La tricolor integra el grupo M, en el que también participan República Dominicana, Tailandia y Eslovaquia, además de Esuatini y Samoa. Durante la primera fase, el equipo nacional disputará cinco compromisos para definir su ubicación en la siguiente ronda.

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Un mundial atípico y sin precedentes

El formato es bastante diferente al de los mundiales tradicionales. Entre el 24 y el 30 de octubre, Bakú reunirá a 189 selecciones nacionales, una participación sin precedentes en un torneo de la FIFA. La competencia está diseñada para que todos los participantes acumulen experiencia internacional y continúen jugando, independientemente de sus primeros resultados.

Una de las principales novedades está en el número de jugadores, pues cada selección compite con ocho futbolistas sobre el terreno, en lugar de los once habituales. Los partidos duran 40 minutos, divididos en dos tiempos de 20. Además, las canchas miden 68 metros de largo por 47 de ancho, aunque las porterías mantienen sus dimensiones reglamentarias.

Las sustituciones son ilimitadas y los tradicionales saques de banda con las manos se reemplazan por ejecuciones con el pie. Cada selección dispone de una plantilla de 14 futbolistas, lo que permite una rotación constante durante los encuentros. También cambia la regla del fuera de juego, que únicamente se aplica desde una línea situada a 14 metros de la portería.

La segunda fase comenzará el 27 de octubre, cuando las selecciones sean distribuidas en seis niveles de rendimiento según sus resultados iniciales. Los mejores equipos accederán al nivel A, cuyo vencedor será proclamado campeón mundial el 30 de octubre. Los otros cinco niveles también tendrán ganadores, pero únicamente el del A recibirá el título.

Para Colombia, la goleada inicial representa un paso importante, aunque todavía deberá afrontar cuatro encuentros decisivos para definir su camino. Después de Samoa, la tricolor jugará contra República Dominicana este domingo y enfrentará a Tailandia y Eslovaquia el lunes. El objetivo será sumar suficientes puntos para mantenerse entre los equipos que aspiren al título mundial.

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