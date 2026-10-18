Colombia hace historia y sueña en grande en el Mundial de Gimnasia Artística

El equipo estuvo integrado por Ángel Barajas, Thomás Mejía, Yan Dairon Zabala, Camilo Vera, Jorman Álvarez y Juan Felipe Ramos. Los seis gimnastas participaron en la tercera…

Colombia sueña en grande en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Róterdam, Países Bajos, donde la delegación nacional consiguió una clasificación histórica a la final por equipos. Por primera vez, la selección masculina estará entre los ocho conjuntos que disputarán esta instancia, en un certamen que también tendrá presencia colombiana en finales individuales.

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El equipo estuvo integrado por Ángel Barajas, Thomás Mejía, Yan Dairon Zabala, Camilo Vera, Jorman Álvarez y Juan Felipe Ramos. Los seis gimnastas participaron en la tercera subdivisión de la ronda clasificatoria y consiguieron un acumulado de 242.727 puntos, resultado que les permitió terminar en la octava posición de la clasificación general.

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La final por equipos masculinos se disputará el martes 20 de octubre y reunirá a Colombia con Japón, Gran Bretaña, Rusia, China, Estados Unidos, Suiza y Países Bajos. Además de las medallas, la competencia tendrá un incentivo adicional, pues los tres países mejor ubicados en esta definición obtendrán clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La participación colombiana no se limitará a la competencia colectiva. Ángel Barajas y Camilo Vera también aseguraron su presencia en dos finales individuales: el concurso completo, conocido como all-around, y la barra fija. Ambos gimnastas consiguieron sus clasificaciones durante las jornadas preliminares y tendrán nuevas oportunidades de competir por medallas en Róterdam.

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En la clasificación del concurso completo, que reúne los resultados de los seis aparatos masculinos, Barajas ocupó la octava posición con 82.831 puntos, mientras que Vera terminó noveno con 82.764. Los dos colombianos avanzaron entre los 24 gimnastas clasificados a la final, programada para el jueves 22 de octubre.

En barra fija, Barajas consiguió el quinto puesto de la clasificación con 14.333 puntos, producto de una dificultad de 6.300, una ejecución de 7.933 y una bonificación de 0.1. Vera terminó séptimo con 14.166 unidades. Ambos quedaron entre los ocho finalistas de este aparato, en el que Barajas es subcampeón olímpico y Vera, campeón mundial juvenil.

El campeonato se desarrolla del 17 al 25 de octubre y también cuenta con participación colombiana en la rama femenina, representada por Ginna Escobar. Las clasificatorias de mujeres continuarán este lunes 19 de octubre, mientras que las finales por aparatos de ambas ramas están previstas para el sábado 24 y el domingo 25.

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