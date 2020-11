La selección nacional deberá demostrar contra Ecuador, en Quito, que la derrota con Uruguay quedó atrás y que se puede sumar de visitante.

De un lado Gustavo Alfaro y su preocupación por el COVID-19 tras los positivos de Énner Valencia, Alan Franco y Diego Palacios, en principio, y después con los resultados adversos de Moisés Corozo, José Cifuentes y Mario Pineida.

Entonces, por más que el argentino haya dicho que no pensaba convocar a hombres del torneo local, el virus lo obligó a llamar a Jordi Alcívar, José Cevallos y Jacob Murillo para tener la nómina necesaria de cara al duelo de hoy entre Ecuador y Colombia en Quito.

Sí, Alfaro habló de las desatenciones defensivas, pero lo primordial en las últimas horas fue la salud del grupo, el cuidarse y ser estrictos con los protocolos para evitar que aumente el brote.

Del otro, Carlos Queiroz que no quiso referirse de lleno a los errores propios, sino a las equivocaciones del árbitro en una especie de distracción que suele ser tan válida como el haber tenido la franqueza para reconocer lo mal que actuó Colombia frente a Uruguay. “No pitó un penalti a favor y sí otro que no fue tan claro. Eso es lo que me indigna”.

Alfaro está más tranquilo por el respaldo que le dan los resultados positivos, aunque los otros positivos lo tengan inquieto y moviendo fichas, mientras que Queiroz atraviesa una pequeña crisis con un equipo que no parece retentivo con respecto a lo que él quiere en la cancha, o al menos lo que él imagina en su tablero.

Si bien no se evidencia un estado de alarma incesante, en la selección nacional hay cautela y prudencia para evitar que haya un desastre más grande, y que al final de esta doble fecha se pueda decir que se obtuvieron tres puntos y hacer de cuenta en el imaginario y en los cálculos que se le ganó a Uruguay y se perdió con Ecuador, así la realidad sea al revés.

Le puede interesar: Esto dijo Dávinson Sánchez de la derrota con Uruguay

Para tener un punto de referencia, y quizá de comparación, es bueno recordar que en las primeras tres jornadas en el camino al Mundial de Brasil Colombia llevaba cuatro unidades (en dos partidos, porque descansó en la fecha inaugural), y para el de Rusia, a la misma altura, el puntaje era igual.

Lo curioso es que en la cuarta fecha de ambas eliminatorias (2014 y 2018) se perdió con Argentina en Barranquilla por lo que el conjunto nacional no pudo sumar, pero más adelante se lograron los tiquetes a los mundiales. Y si no vamos a las más recientes visitas a Ecuador, en la clasificatoria pasada Colombia ganó 2-0 (goles de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado) y en la anterior cayó 1-0 (anotación de Christian Benítez, fallecido en 2013).

Más atrás están la igualdad sin goles para Sudáfrica 2010, la derrota 2-1 en el camino a Alemania 2006, un 0-0 en la eliminatoria para Corea y Japón 2002, y el triunfo 1-0 en la clasificación a Francia 1998, por nombrar las más recientes (para Inglaterra 1966 Ecuador se impuso 2-0, hubo un 1-1 para Alemania 1974 y otro 0-0 para Italia 1990).

Lea aquí: “Esta selección está muy bien anímicamente”

Es decir, que de nueve encuentros en el país vecino, la selección nacional ha obtenido el 37 % de los puntos disputados, por lo que no le ha ido tan bien como se cree. Por encima de los números y los antecedentes, lo manifiesto es que Colombia deberá confiar más en el trabajo que en el talento, evitar la ansiedad que se le vio en Barranquilla y que nació del desespero de un gol tempranero (en otras palabras, que no le marquen en los minutos iniciales), y crear el tiempo cuando no lo haya para que su último partido de 2020 sea más que decoroso.

Queiroz necesita apuntar al corazón colectivo para recuperar la confianza, además de ser coherente en cuanto a nombres, esquemas y funcionamientos y así, con esa mezcla, contener a un rival complicado y hacer de lo sucedido con Uruguay en el Metropolitano una anécdota dolorosa, pero al fin de cuentas una estadística para el futuro.

Por: Camilo Amaya