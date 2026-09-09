Colombia vs. Portugal: hora y dónde ver en vivo el Mundial Femenino Sub-20

La tricolor tendrá su segundo examen en el torneo juvenil contra Portugal, en el Stadion Miejski Władysława Króla de Łódź, escenario con capacidad para 18.029 espectadores. El cuerpo arbitral estará encabezado por la australiana Casey Reibelt.

Tras ganar en su debut, la selección de Colombia está lista para afrontar un nuevo reto en el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026. Las dirigidas por Carlos Paniagua dependen de sí mismas para poner un pie y medio en la próxima ronda, objetivo para el cual es clave sumar de a tres este jueves.

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El combinado nacional llega con la confianza arriba después de comenzar el campeonato con una remontada frente a Costa Rica. Colombia mostró carácter para reaccionar tras comenzar perdiendo y terminó imponiéndose 3-1, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos y ubicarse en una posición favorable dentro del Grupo E.

La Tricolor tuvo que remar contra la corriente desde los primeros minutos, pues Sheika Scott adelantó a las centroamericanas. Sin embargo, Fernanda Viáfara igualó el marcador y Colombia tomó el control en la segunda mitad. Mariana Silva anotó después y Catalina Cortés sentenció posteriormente el 3-1 definitivo para celebrar un estreno victorioso.

Portugal, en cambio, arrancó con el pie izquierdo su participación en Polonia. El seleccionado europeo cayó 2-0 frente a Corea del Norte, vigente campeona mundial de la categoría. La gran figura de la cancha fue Kang Ryu-Mi, quien marcó los dos tantos del conjunto asiático.

La derrota dejó a Portugal sin puntos y convirtió el enfrentamiento contra Colombia en un partido de enorme importancia para sus aspiraciones de avanzar. Las portuguesas necesitan reaccionar para no complicar su futuro en el campeonato, mientras la tricolor buscará una nueva victoria que prácticamente la acerque a la siguiente ronda antes de enfrentar a Corea del Norte.

Colombia, además, tendrá la oportunidad de demostrar que su remontada ante Costa Rica no fue producto de una reacción aislada. El equipo de Paniagua cuenta con futbolistas capaces de generar peligro y cambiar el rumbo de los partidos. Ante Portugal, la misión será mantener la intensidad, corregir los errores del debut y aprovechar las oportunidades frente al arco.

Hora y dónde ver en vivo el partido entre Colombia vs. Portugal en el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026:

Fecha: Jueves 10 de septiembre

Lugar: Stadion Miejski Władysława Króla

Canal: Gol Caracol, Ditu – Fútbol RCN

Hora: 11:00 a.m.

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