La elección se realiza a través del portal web de El Espectador y contempla seis categorías que reúnen a los atletas, entrenadores, equipos y dirigentes más destacados de la temporada.

Los lectores de El Espectador tienen la oportunidad de elegir a sus deportistas favoritos de 2026. En el marco de la edición número 66 de El Deportista del Año, reconocimiento que el periódico organiza junto con Compensar, el público podrá participar en una votación para destacar a los protagonistas del deporte colombiano.

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¿Cómo votar en El Deportista del Año 2026 de El Espectador y Compensar? El paso a paso

Mire más: vote acá por El Deportista del Año

Haga clic en la imagen para acceder a la votación. Foto: Deportistas del AÑO

El Deportista del Año nació en 1960 como una iniciativa del periodista Mike Forero, quien buscaba reconocer los logros de los mejores representantes del deporte nacional. En sus orígenes, eran los propios lectores del periódico quienes escogían a los ganadores, una tradición que permitió construir un vínculo especial entre el reconocimiento y el público.

Con el paso de los años, el premio evolucionó y actualmente es el equipo editorial de El Espectador el encargado de elegir a los galardonados. Sin embargo, la opinión de los lectores sigue siendo fundamental para mantener vivo el espíritu con el que nació esta distinción.

¿Cómo votar en El Deportista del Año 2026?

El proceso es sencillo. Los interesados deben ingresar al portal web de El Espectador y acceder al enlace habilitado para las votaciones de esta edición. Allí encontrarán el formulario con los nominados, organizados por categorías, y podrán conocer las opciones disponibles antes de seleccionar a sus favoritos. La participación permite que los aficionados reconozcan a quienes consideran los grandes protagonistas del deporte colombiano durante este año.

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En total, los lectores deberán escoger a sus favoritos en seis categorías: Deportista del Año mayores, Deportista del Año juvenil, Deportista del Año paralímpico, Equipo del Año, Dirigente del Año y Entrenador del Año.

Cada una reúne a los protagonistas más destacados de sus respectivas disciplinas, desde figuras consolidadas del deporte nacional hasta jóvenes promesas, representantes del deporte paralímpico y personas que han contribuido al desarrollo de sus disciplinas desde la dirección y la preparación técnica.

Para que el voto sea válido, es indispensable completar la selección en las seis categorías. Es decir, los participantes deben escoger una opción en cada apartado antes de enviar su respuesta. Una vez elegidos los seis favoritos, podrán registrar su votación a través del formulario dispuesto por El Espectador. De esta manera, cada lector tendrá la oportunidad de expresar su respaldo a los protagonistas que, a su juicio, merecen un reconocimiento especial por sus actuaciones y aportes durante 2026.

Los resultados de la votación del público tendrán un espacio especial en la ceremonia de El Deportista del Año, que se celebrará el próximo 10 de diciembre en el edificio de UCompensar, en Bogotá. Durante la gala se reconocerá al nominado que haya recibido el mayor respaldo de los lectores, mientras que los ganadores de las diferentes categorías serán distinguidos de acuerdo con la elección editorial del periódico. Después de la ceremonia, El Espectador publicará en su portal web los resultados de las votaciones para que el público conozca cómo quedaron las preferencias de los aficionados colombianos.

Lista completa de nominados a El Deportista del Año 2026

Deportista del Año – Mayores

Ángel Barajas (gimnasia artística). Christian González (fútbol americano). Kollin Castro (patinaje de velocidad). Santiago Vásquez (patinaje de velocidad). Jeison López (levantamiento de pesas). Nicolás Echavarría (golf). Luis Díaz (fútbol). Brayan Carreño (patinaje artístico). Flor Denis Ruiz (atletismo, lanzamiento de jabalina). Pablo Gómez (tiro con arco, arco compuesto). Stefany Cuadrado (ciclismo de pista). Santiago Buitrago (ciclismo de ruta). Natalia Linares (atletismo, salto largo). Ronal Longa (atletismo, 100 metros planos). Paula Aguirre (actividades subacuáticas, natación con aletas). David Alonso (motociclismo).

Deportista del Año – Paralímpicos

Angie Nicoll Mejía (paratletismo, velocidad). Sara Vargas (paranatación). Carlos Daniel Serrano (paranatación). Karen Palomeque (paratletismo, velocidad). Edilson Chica (boccia). Leidy Chica (boccia). Francisco Sanclemente (paratletismo, carreras en silla de ruedas). Paula Michell López (tenis en silla de ruedas). Fabio Torres (parapowerlifting). Bryan Balanta (parapowerlifting).

Deportista del Año – Juveniles

Camilo Vera (gimnasia artística). Emanuel Otálvaro (tenis de mesa). Tomás Restrepo (golf). María José Marín (golf). José Escorcia (fútbol). Salim Hanna (automovilismo). Manuela Loaiza (ciclismo de pista). Juana Ortegón (fútbol). Luisa Agudelo (fútbol). Jeshua Folleco (patinaje artístico). Gisell Alejandra Caicedo (patinaje de velocidad). Jovanni Tovar (lucha olímpica). Ilsa Córdoba (atletismo, lanzamiento de jabalina). Evelyn Trejos (boxeo).

Entrenador del Año

Elías del Valle e Iván Vargas (patinaje de velocidad). Jairo Ruiz y Jossimar Calvo (gimnasia artística). Luis Carlos Arrieta (levantamiento de pesas). Carlos Paniagua (fútbol). Freddy Hurtado (fútbol). Jhon Jaime González (ciclismo de pista). Martín Suárez (atletismo, saltos). Miguel Yepes (voleibol sentado). Alonso Mina (paratletismo). Luis Carlos Calderón, Willian Jiménez y Moisés Fernández (paranatación).

Equipo del Año

Selección de patinaje de velocidad. Selección femenina de mayores de fútbol. Selección femenina sub-20 de fútbol. Selección masculina sub-17 de fútbol. Selección masculina de gimnasia artística. Selección femenina de rugby 7.

Dirigente del Año

Dayra Faisury Dorado Gómez (paratletismo). Ramón Jesurún (fútbol). William Peña Rodríguez (levantamiento de pesas). Samir Portillo Díaz (gimnasia). Alberto Herrera Ayala (patinaje). Jorge Soto Roldán (natación).

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