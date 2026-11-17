"El Real Madrid C. F. comunica que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ha dictado hoy sentencia condenatoria de…

La justicia española emitió una sentencia sin precedentes contra un aficionado por insultos racistas dirigidos a Kylian Mbappé. Los hechos ocurrieron el 24 de agosto de 2025, durante el partido entre Real Oviedo y Real Madrid, disputado en el estadio Carlos Tartiere. La resolución fue anunciada este martes por el club blanco, que confirmó la condena contra el responsable de los ataques al delantero francés.

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"El Real Madrid C. F. comunica que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ha dictado hoy sentencia condenatoria de conformidad contra el responsable de los insultos racistas dirigidos a nuestro jugador Kylian Mbappé durante el partido disputado entre el Real Oviedo y el Real Madrid el 24 de agosto de 2025 en el estadio Carlos Tartiere", informó la institución en un comunicado.

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De acuerdo con el anuncio del equipo madrileño, el acusado fue condenado a once meses de prisión por un delito de odio, además de recibir otras penas de inhabilitación y una multa económica. Sin embargo, la suspensión de la pena de cárcel quedó condicionada a que no asista durante dos años a estadios en los que se disputen competiciones deportivas oficiales.

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Los gestos racistas contra Kylian Mbappé

La Fiscalía había solicitado un año de prisión y una multa cercana a los 3.000 euros (unos 3.300 dólares) para el aficionado. Según explicó el organismo, el hincha simuló movimientos de primates y reprodujo sonidos como "uh, uh, uh". Aunque este caso corresponde a los insultos dirigidos contra Mbappé durante su primera temporada con Real Madrid, el delantero francés no ha sido el único futbolista del club que ha sufrido este tipo de ataques. Otros jugadores de la institución también han sido víctimas de episodios similares en distintos escenarios del fútbol español.

Real Madrid recordó que esta sentencia se suma a otras condenas penales por insultos racistas contra sus futbolistas en los estadios de Mestalla, Son Moix, Vallecas y José Zorrilla.

Finalmente, el conjunto blanco reiteró su compromiso con la lucha contra la discriminación y confirmó que continuará participando en los procesos judiciales relacionados con estos comportamientos.

"El Real Madrid, que ha ejercido la acusación particular en este procedimiento y continúa ejerciéndola en otros por hechos similares, reafirma su compromiso de combatir el racismo y erradicar cualquier comportamiento racista en el fútbol y en el deporte", concluyó el comunicado.

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