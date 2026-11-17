Además de quedarse con el título, Colombia aseguró su clasificación al FIBA AmeriCup Sub-16 Femenino de 2027, certamen que reunirá a las principales selecciones del continente. Venezuela,…

La selección de Colombia de Baloncesto Femenino Sub-16 se coronó campeona del Clasificatorio Sudamericano al FIBA AmeriCup 2027, luego de derrotar 61-46 a Venezuela en el partido decisivo. El encuentro se disputó en el Gimnasio Ciudad de La Asunción, donde el combinado nacional cerró una campaña perfecta, con cinco victorias en mismo número de presentaciones.

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Además de quedarse con el título, Colombia aseguró su clasificación al FIBA AmeriCup Sub-16 Femenino de 2027, certamen que reunirá a las principales selecciones del continente. Venezuela, que ejerció como anfitriona, terminó en el segundo lugar con un balance de tres victorias y dos derrotas, mientras que Ecuador completó el podio del torneo.

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El compromiso comenzó con dificultades para las colombianas, que perdieron el primer cuarto y tuvieron que reaccionar en el segundo para igualar el marcador 20-20 al descanso. Sin embargo, la diferencia llegó después del entretiempo, cuando Colombia dominó el tercer período por 27-7 y consiguió una ventaja de 20 puntos que resultó definitiva.

Sara Quejada fue la principal figura ofensiva de Colombia, con 17 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias. María Superlano también tuvo una actuación destacada, al registrar 14 unidades y siete asistencias. Por su parte, Diocelin Zúñiga consiguió un doble-doble de 11 puntos y 16 rebotes, siendo determinante en el dominio colombiano bajo los tableros.

Una de las claves del triunfo estuvo en la superioridad de Colombia en los rebotes, apartado en el que registró 59 capturas frente a las 40 de Venezuela. Además, el equipo nacional aprovechó sus oportunidades cerca del aro, con 36 puntos en la pintura, y consiguió 18 unidades en segundas oportunidades, frente a solamente una de su rival.

Con este resultado, Colombia cerró el certamen como la única selección invicta y confirmó su buen momento en las categorías juveniles del baloncesto femenino. Diocelin Zúñiga también recibió el reconocimiento como Jugadora Más Valiosa del torneo, mientras que el combinado nacional comenzará a preparar su participación en el AmeriCup Sub-16 de 2027, su próximo desafío internacional.

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