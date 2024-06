Néstor Lorenzo: “No fue un partido perfecto, pero así es la Copa América, es muy pareja”

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección de Colombia. Foto: EFE - LESLIE PLAZA JOHNSON

Colombia debutó con triunfo en la Copa América 2024 que se realiza en Estados Unidos. El cuadro tricolor, dirigido por Néstor Lorenzo, le ganó 2-1 a Paraguay e inicio con pie derecho su participación en el torneo continental.

Si bien el triunfo es clave y el equipo colombiano se impuso con mucha jerarquía, el trámite del compromiso no dejó del todo contentos a varios seguidores del combinado nacional. El estratega del combinado nacional habló al respecto y explicó que el compromiso era contra un rival muy difícil en un torneo parejo. El argentino llamó a la calma y, una vez más, se negó a considerar a Colombia como favorita a ganar el título.

Ahora, tras el juego con Paraguay, Colombia jugará el próximo viernes, en la segunda fecha, contra Costa Rica. El duelo es clave, pues podría significar una clasificación anticipada para el combinado nacional.

La conferencia de Néstor Lorenzo, tras la victoria de Colombia contra Paraguay

¿Lo sorprendió lo de Paraguay?

Con los jugadores que tenían, era lógico que nos vinieran a apretar. La Copa América es un torneo parejo, sabíamos que iba a ser un partido duro. No hicimos un partido perfecto, pero así son estos torneos. Debemos tener más calma, ir paso a paso.

¿Cómo vio al equipo?

En el fútbol se necesita más balance, pero me gusta que los jugadores siempre buscan y hacen lo que sea por ampliar la diferencia en el marcador. De pronto, es culpa mía y quien lo debe corregir soy yo, entonces a veces lo que más me gusta, me hace enojar. El grupo viene trabajando bien y se hizo una buena labor, creando situaciones. Fue un partido duro, una lucha de guerreros. Los muchachos estuvieron a la altura y se batalló en la cancha.

¿Colombia demostró que es candidata?

Los muchachos están bien, centrados, con humildad y trabajando bien. Fue un partido duro y se sacó adelante. Ellos ya saben por dónde y hacia dónde van. Debemos estar haciendo las cosas bien y es un orgullo que nos pongan de candidatos, pero no nos creemos favoritos de nada. Agradecemos a la gente por la confianza, pero en el grupo ninguno se piensa nada que no es. Vamos pelota a pelota, como lo he dicho, partido a partido.

¿Qué errores le vio a Colombia?

Sobre todo, las pérdidas en salida. El problema fue por el campo de juego, los jugadores dijeron que la pelota no corría y en otros sectores pasaba lo contrario. Habían cambiado el pasto hace pocos días, es una cosa rara, una mezcla de natural con el sintético. Todo va de la mano, empezando por el campo de juego y siguiendo por la presión del rival. El pase tiene que ser más firme y salir hacia adelante, pero no se dio. También, en asociaciones cortas se fallaba y nos complicaron al ganarnos la espalda. Fue un partido duro y disputado. Paraguay hizo un buen juego y no sorprende, pero fuimos merecedores de la victoria.

¿Cómo está Jhon Lucumí tras salir por lesión?

Lo de Lucumí parece que no es grave, pero veremos la evolución en los próximos días.

¿Por qué entró Yerry Mina y no Carlos Cuesta?

Le pedimos que calentaran a los dos y evaluamos muchas cosas; sus virtudes, cómo se daba el encuentro, en fin. Por eso, nos decidimos por Yerry Mina, pero nada en especial.

¿Cómo vio a Luis Díaz?

A Lucho lo ideal es dejarlo mano a mano con el rival, pero lo doblaban. Hizo buenas jugadas y, a pesar de que no terminó en gol, está bien. A Luis Díaz hay que dejarlo, disfrutarlo y ya se le va a dar el gol.

