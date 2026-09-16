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Cuando James Rodríguez fue campeón con Banfield en La Bombonera y estrella en Argentina

A propósito del retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia de fútbol, un capítulo del libro “James, su vida”, sello editorial Aguilar, que cuenta cómo se hizo mayor de edad en Buenos Aires e ídolo de argentinos.

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Nelson Fredy Padilla * / npadilla@elespectador.com / @NelsonFredyPadi
15 de septiembre de 2026 – 08:00 p. m.
James Rodríguez debutó a nivel internacional con Banfield en 2009 por la liga argentina cuando tenía 17 años.
James Rodríguez debutó a nivel internacional con Banfield en 2009 por la liga argentina cuando tenía 17 años.
Foto: Instagram: cab_Banfield

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Conocer a James en La Bombonera

El domingo 13 de diciembre del 2009 nació este libro. Ese día fui a La Bombonera a hacer una crónica para El Espectador sobre los 70 años del mítico estadio, en compañía del corresponsal del periódico en Buenos Aires y de colegas del diario Clarín, periódico del que fui corresponsal de guerra en Colombia durante diez años.

Tomaba notas sobre la atmósfera de espasmo colectivo, de la famosa barra 12 de Boca que hacía vibrar las tribunas, y cuando empezó el partido, “el colombianito”, como le decían, con la camiseta…

Por Nelson Fredy Padilla * / npadilla@elespectador.com / @NelsonFredyPadi

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