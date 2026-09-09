¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe contra Vasco da Gama en la Copa Sudamericana 2026?

El león comenzó el encuentro con mucha intensidad y buscó aprovechar el respaldo de su hinchada. A los cinco minutos, Iván Scarpeta marcó de cabeza tras un tiro de esquina cobrado en corto, pero la anotación fue anulada por fuera…

Independiente Santa Fe no pudo sacar ventaja en casa y empató 0-0 contra Vasco da Gama este martes en el estadio El Campín, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto cardenal tuvo oportunidades para ganar, pero la serie quedó completamente abierta para definirse en Brasil.

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El león comenzó el encuentro con mucha intensidad y buscó aprovechar el respaldo de su hinchada. A los cinco minutos, Iván Scarpeta marcó de cabeza tras un tiro de esquina cobrado en corto, pero la anotación fue anulada por fuera de juego. Poco después, Helibelton Palacios también tuvo una oportunidad, aunque su remate terminó por encima del arco.

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Con el paso de los minutos, Vasco da Gama consiguió equilibrar las acciones y empezó a tener mayor posesión de la pelota. El equipo brasileño, sin embargo, no logró transformar ese dominio territorial en ocasiones claras. Santa Fe perdió protagonismo respecto al arranque y el partido llegó al descanso sin goles, después de un primer tiempo con varias interrupciones.

El conjunto cardenal volvió a tomar la iniciativa después del descanso y encontró su oportunidad más clara a los 66 minutos. Jader Obrián asistió a Franco Fagúndez, quien aprovechó un resbalón defensivo para sacar un zurdazo que se estrelló contra el travesaño. En el cierre, Léo Jardim apareció con dos grandes atajadas ante cabezazos de Fagúndez y Hugo Rodallega.

El drama quedó servido para el partido de vuelta, programado para el próximo martes 15 de septiembre, a las 5:00 de la tarde, hora colombiana, en Río de Janeiro. El escenario será el tradicional estadio São Januário, donde Vasco da Gama buscará aprovechar la localía para conseguir su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Para ese compromiso, el equipo carioca espera contar con dos futbolistas colombianos que habitualmente hacen parte de su formación titular, los chocoanos Andrés Gómez y Carlos Cuesta. La presencia de ambos podría ser importante para Vasco, que intentará imponer condiciones en su estadio y aprovechar el respaldo de su público para superar a Santa Fe.

Antes de volver a pensar en el duelo internacional, el combinado cardenal tendrá que afrontar un compromiso de la Liga BetPlay. El conjunto dirigido por Pablo Repetto se medirá con Deportes Tolima por la fecha 10 del campeonato colombiano. Ante la cercanía del viaje a Brasil, es probable que utilice una nómina mixta para priorizar la Sudamericana.

Hora y dónde ver en vivo Vasco da Gama vs. Santa Fe en la Copa Sudamericana 2026:

Fecha: Martes 15 de septiembre de 2026

Hora: 5:00 p. m. (Hora de Colombia)

Estadio: São Januário, Río de Janeiro

Canal: ESPN y Disney+

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