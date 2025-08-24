¡David Alonso hizo historia! Ganó su primera carrera en la Moto2: mire en video

David Alonso, con el premio en el Gran Premio de Hungría. Foto: Agencia EFE

David Alonso escribió una nueva página en la historia del deporte colombiano al conseguir su primera victoria en Moto2. El piloto de 19 años se impuso en el Gran Premio de Hungría, disputado en el circuito de Balaton Park, tras una carrera electrizante que lo llevó del puesto 11 en la primera vuelta al escalón más alto del podio.

Con este triunfo, tras haber disputado apenas 14 Grandes Premios en su temporada de debut, Alonso hizo historia y se convirtió en el primer colombiano en ganar en esta categoría.

Así fue la victoria de David Alonso en la Moto2: video

La gesta de Alonso cobra mayor dimensión si se recuerda que venía de consagrarse campeón mundial de Moto3 en 2024. Su salto a Moto2 se dio con grandes expectativas, y en Hungría confirmó su calidad: partió octavo, tuvo un inicio complicado que lo relegó, pero mostró frialdad y talento para remontar. Aprovechó los errores de sus rivales, mantuvo un ritmo demoledor y fue capaz de marcar la vuelta rápida de la carrera.

El desarrollo de la competencia estuvo marcado por incidentes en la primera curva, donde Vietti, Binder, Arenas, Orradre y Kunii quedaron fuera de combate tras un fuerte accidente. Entre caídas y sanciones, Alonso se abrió paso con firmeza, superando a Dixon, Moreira y González hasta llegar a pelear por la victoria.

En la última vuelta se jugó todo: adelantó al español Manuel González y resistió la presión hasta la bandera de cuadros.

El podio lo completaron el brasileño Diogo Moreira, segundo, y el propio González, tercero.

Pese a ceder el triunfo en Hungría, González se mantiene como líder del campeonato, con una ventaja de 25 puntos en la clasificación general. El top 10 del Gran Premio lo cerraron Dixon, Veijer, Canet, Huertas, Salac, Holgado y Ortolá, en una prueba que mezcló emoción y tensión hasta el final.

Para Colombia, el triunfo de Alonso tiene un valor simbólico enorme: por primera vez la bandera nacional ondeó en lo más alto de un podio de Moto2.

Con apenas 14 carreras en la categoría, el joven piloto ya dejó su huella y alimenta la ilusión de un futuro brillante en el motociclismo mundial. Su victoria en Balaton Park no solo confirma su talento, sino que abre un capítulo dorado para el deporte colombiano.

