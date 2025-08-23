Manchester City cayó en casa y Arsenal goleó al Leeds para ser líder de la Premier

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, reacciona durante el partido de la Premier League inglesa entre Manchester City y Tottenham Hotspur en Mánchester, Gran Bretaña, el 23 de agosto de 2025. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

Duro golpe para Manchester City en su intento de recuperar la confianza perdida: en el primer partido de la temporada en casa perdió 2-0 frente a Tottenham, mientras que el Arsenal goleó 5-0 al Leeds y se pone provisionalmente líder.

Tras la goleada 4-0 en su visita al Wolverhampton en la primera jornada y en el primer partido de la temporada en el Etihad Stadium, el City repitió los errores de la temporada pasada: escasa pegada ofensiva y errores atrás que cuestan goles.

Así ocurrió en la primera parte, donde tras una primera media hora bastante pobre de juego y la salida por lesión del lateral Rayan Aït-Nouri, uno de los fichajes del mercado de inicio de curso, los Spurs aprovecharon dos errores de la defensa local para colocarse por delante en el marcador.

Primero fue el brasileño Richarlison, que superó por velocidad a los defensores locales, y su centro fue rematado a la red por Brennan Johnson (minuto 35).

El portero James Trafford, que volvió a ser titular en detrimento del brasileño Ederson, hipotecó las chances de su equipo justo antes del descanso, cuando los Spurs recuperaron la pelota tras una mala salida y el portugués Joao Palhinha anotó el segundo gol (45+2).

“Hemos fallado en cosas simples con la pelota. Por supuesto que tenemos que mejorar, pero ya lo dije después de (jugar contra) los Wolves”, admitió Guardiola.

La entrada en la segunda parte de hombres como Bernardo Silva, Jérémy Doku, Phil Foden o Rodri no cambió la dinámica del partido, con un City dominador, pero sin llevar peligro ante la portería del italiano Guglielmo Vicario.

Al contrario que al City, todo sonríe por ahora en la Premier League al Tottenham del técnico danés Thomas Frank, que está igualado a 6 puntos en cabeza con el líder Arsenal.

“La mentalidad es la clave. Tenemos que tener esta mentalidad para ganar partidos como éste”, se felicitó Frank.

Gyökeres ya deleita al Emirates

En Londres, Arsenal se impuso 5-0 al ascendido Leeds, confirmando así las buenas sensaciones del pasado domingo, cuando había vencido 1-0 en Old Trafford al Manchester United.

El neerlandés Jurrien Timber (34 y 56) y el sueco Viktor Gyökeres (48, 90+5) firmaron sendos dobletes, mientras que el otro gol de los Gunners en su Emirates Stadium fue obra de Bukayo Saka (45+1).

Gyökeres firmó así sus dos primeros tantos en la Premier League, a la que llega en un traspaso millonario desde el Sporting de Lisboa, con el que deslumbró la pasada temporada.

El Arsenal anunció además este mismo sábado, antes de su partido del día, el fichaje del volante ofensivo inglés Eberechi Eze, hasta ahora en el Crystal Palace y con el que espera completar una escuadra temible para terminar con más de dos décadas sin ser campeón de Inglaterra.

“Se sentía algo ya especial en el ambiente antes del partido y creo que podemos estar muy orgullosos de cómo hemos jugado. Hemos dominado el partido, sin que nos tiraran a puerta prácticamente, y sin recibir ningún gol”, destacó el entrenador español del Arsenal, Mikel Arteta.

La mala noticia de la tarde para el técnico vasco fueron los problemas físicos con los que terminaron dos de sus hombres, Bukayo Saka y Martin Odegaard.

Para el lunes queda el pulso estelar de esta segunda jornada, la visita del Liverpool al Newcastle, un partido ya de por sí eléctrico pero animado por la situación del atacante sueco Alexander Isak, en rebeldía con las Urracas para forzar su venta a los Reds.

